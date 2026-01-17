Jens Odgaard: è il suo il gol più bello

Mancava, Jens Odgaard. Mancava alla squadra e ai tifosi. E al danese mancava il gol. Sembrava essersi bloccato: più di un mese di astinenza. Fino a Verona: il numero 21 rossoblù torna a segnare. E lo fa veramente bello, prendendosi i complimenti di Castro e mister Italiano.

Odgaard torna al gol e il Bologna torna a vincere

7 dicembre. La data dell’ultimo gol di Jens Odgaard in Serie A in Lazio-Bologna. Fino a quel momento era stato fondamentale per la squadra. Da lì in poi black out: prestazioni non convincenti, due panchine consecutive contro Atalanta e Como.

E il Bologna -di pari passo a Odgaard- non otteneva risultati: 7 partite consecutive senza vittorie in campionato. Coincidenze? Non sembrerebbe, se pensiamo anche che il Bologna torna a vincere quando Odgaard torna a segnare. Il gruppo beneficia della prestazione del singolo o il giocatore si esalta per la performance della squadra? Forse entrambi: un circolo virtuoso.

Jens: a Verona la luce in fondo al tunnel

La partita al Bentegodi vede il ritorno del danese in campo da titolare. Passa mezz’ora e arriva il gol. Di piatto, da fuori area. Si guadagna il titolo -informale- di miglior rete del match. Ma soprattutto segna la rimonta del Bologna sul Verona che verrà consolidata dal gol di Castro. Fondamentale per il risultato, la classifica, la stagione.

Con quella al Bentegodi, Jens Odgaard mette a segno la sesta rete della stagione tra campionato e Europa League. Una cifra che lo scorso anno aveva raggiunto solo a marzo. Se manterrà la forma fisica ritrovata e mostrata a Verona, chissà cosa regalerà ancora il danese al suo Bologna.

Per ora, Italiano deve tener conto del dispendio fisico: Odgaard è rimasto in campo contro il Verona fino a dieci minuti dalla fine. Se la partita contro la Fiorentina si giocherà domani come da calendario (possibile il rinvio per il lutto in casa Fiorentina), il mister potrebbe decidere di lasciarlo riposare per farlo poi subentrare.

Fonte: Stefano Brunetti, Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook