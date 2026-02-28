Joao Mario, da scommessa a valore aggiunto

Dopo settimane di difficoltà, il Bologna sembra aver intrapreso una traiettoria diversa. Le recenti vittorie hanno restituito serenità all’ambiente e ossigeno alla classifica, ma soprattutto hanno ridefinito gli equilibri interni dello spogliatoio. La squadra di Italiano sta vivendo una fase di trasformazione tecnica e mentale: alcuni protagonisti stanno emergendo come nuovi punti di riferimento, mentre altri attraversano un momento di appannamento che rischia di incidere sul loro futuro in rossoblù.

Joao Mario, l’uomo in ascesa

Tra i segnali più incoraggianti c’è la crescita di Joao Mario, diventato in poche settimane una pedina sempre più incisiva. Se all’esordio contro il Parma era apparso spaesato, quasi fuori contesto, nelle successive uscite ha mostrato un adattamento rapidissimo ai ritmi e alle richieste del sistema di gioco.

La sua prestazione più recente ha evidenziato qualità preziose: corsa continua, disponibilità tattica e capacità di incidere anche lontano dal ruolo naturale. Schierato in posizione atipica, ha interpretato il compito con spirito offensivo, spingendo sulla fascia e trasformandosi spesso in un’ala aggiunta. Il gol segnato ha rappresentato la certificazione di una crescita lampo che ha già cancellato i dubbi iniziali sull’operazione di mercato che lo ha portato sotto le Due Torri.

Dallinga, il momento più difficile

Se c’è chi sale, c’è anche chi scende. La fase più delicata riguarda Thijs Dallinga, attaccante che non riesce a ritrovare fiducia né incisività. Le difficoltà non riguardano soltanto il dato realizzativo, ma anche l’atteggiamento generale in campo, aspetto che ha portato lo staff tecnico a chiedergli una reazione immediata.

Il pubblico del Dall’Ara ha già manifestato malumore, e il rischio concreto è che il centravanti perda terreno nelle rotazioni offensive. La concorrenza, del resto, non manca: il rendimento crescente di Santiago Castro e le soluzioni tattiche alternative provate nelle ultime gare spingono verso nuove gerarchie. Se non arriverà una risposta rapida, la prospettiva di una cessione estiva potrebbe trasformarsi da ipotesi a scenario reale.

Le alternative offensive e i segnali positivi

Nel mosaico offensivo rossoblù si stanno inserendo segnali incoraggianti anche da altri interpreti. Jens Odgaard ha dimostrato di potersi adattare a ruoli differenti, arrivando persino a interpretare la posizione di falso nove quando necessario. Anche Riccardo Orsolini sta mostrando progressi sul piano fisico e della continuità, mentre la leadership di elementi esperti contribuisce a tenere saldo l’equilibrio del gruppo.

