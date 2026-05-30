Jonathan Rowe vince il Goal of the Month di maggio: premiata la spettacolare rovesciata contro il Napoli

Jonathan Rowe è il vincitore del prestigioso iliad Goal Of The Month di maggio, il premio che celebra la rete più spettacolare del mese nel campionato di Serie A. L’attaccante del Bologna ha conquistato il riconoscimento grazie al gol realizzato lo scorso 11 maggio nella sfida contro il Napoli.

La decisione finale è arrivata attraverso le votazioni dei sostenitori sui canali social ufficiali della Lega Calcio Serie A, che hanno premiato la giocata dell’attaccante rossoblù come la migliore del mese. Un risultato che conferma l’impatto e la qualità della rete segnata da Rowe in una delle partite più seguite della trentasettesima giornata.

La rovesciata che ha conquistato il pubblico

A fare la differenza è stata una straordinaria mezza rovesciata, gesto tecnico di grande difficoltà che ha permesso a Jonathan Rowe di entrare di diritto tra i protagonisti del mese di maggio. L’attaccante del Bologna ha dimostrato coordinazione, tempismo e freddezza, trasformando un’occasione offensiva in una rete destinata a rimanere impressa nella memoria dei tifosi.

La spettacolarità dell’azione ha immediatamente attirato l’attenzione degli appassionati, che hanno scelto di premiare il gol nelle successive votazioni online. Il riconoscimento rappresenta non solo un premio individuale per il calciatore, ma anche una vetrina importante per il Bologna, protagonista di una stagione molto altalenante.

Superata la concorrenza di Andrea Pinamonti

Nella corsa al Goal of the Month, Jonathan Rowe ha dovuto affrontare una concorrenza di alto livello. In particolare, la sua rete ha superato nelle preferenze dei tifosi il magnifico colpo di tacco di Andrea Pinamonti realizzato contro il Lecce, una giocata che aveva raccolto numerosi consensi durante la fase di selezione.

Il successo finale di Rowe testimonia quanto la sua conclusione abbia colpito l’immaginazione del pubblico. La combinazione tra difficoltà tecnica, bellezza estetica e importanza del momento ha contribuito a rendere la sua rete la più votata tra tutte le candidate del mese.

Un premio che valorizza i gesti tecnici più spettacolari

Il Goal Of The Month rappresenta uno dei riconoscimenti più apprezzati dai tifosi, perché mette al centro le emozioni e la spettacolarità del calcio. Attraverso il voto popolare, gli appassionati hanno la possibilità di scegliere il gesto tecnico che li ha maggiormente impressionati nel corso del mese.

La vittoria di Jonathan Rowe ribadisce come le giocate di alta qualità siano ancora in grado di fare la differenza e di lasciare un segno nel cuore degli amanti del pallone. La splendida mezza rovesciata contro il Napoli entra così tra le reti più belle della stagione, regalando all’attaccante del Bologna un riconoscimento prestigioso e il meritato applauso del pubblico della Serie A.

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