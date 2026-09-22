Miranda e la fiducia di Palladino per tornare centrale nel nuovo Bologna

Il cambio di allenatore può essere una nuova occasione anche per chi, non è riuscito da subito a trovare continuità. Secondo quanto riportato da Dario Cervellati sul Corriere dello Sport, questo è il caso di Juan Miranda, che con l’arrivo di Raffaele Palladino ha subito ritrovato una maglia da titolare. Un segnale importante per lo spagnolo, che dovrà sfruttare la pausa per ritrovare la sua brillantezza che lo ha reso centrale nel Bologna.

Un lampo contro il Sassuolo

L’avvio di campionato, infatti, non aveva restituito il Miranda conosciuto a Bologna. Con Tedesco in panchina aveva raccolto poco spazio. Un minutaggio ridotto che ha accompagnato prestazioni lontane dai suoi standard.

Tuttavia, anche in pochi minuti, Miranda aveva già mostrato di poter essere decisivo. Contro il Sassuolo, entrando dalla panchina, gli sono bastati pochi minuti per lasciare il segno con un cross preciso per Piccoli, autore del gol rossoblù. Un episodio che ha ricordato le qualità dell’esterno, rimasto però troppo isolato in un avvio complicato.

Juan Miranda e la fiducia di Palladino

Il primo Bologna di Palladino ha subito offerto nuovi spunti: Miranda è partito titolare contro il Torino. Il nuovo sistema, con la difesa a tre, gli chiede però un’interpretazione diversa della fascia, tra maggiore ampiezza e responsabilità nelle due fasi. Per lo spagnolo si tratta non solo di ritrovare continuità, ma anche di assimilare nuovi movimenti e riferimenti.

Nel frattempo è aumentata anche la concorrenza, con Alhassane entrato nelle rotazioni. Un elemento che ha modificato gli equilibri sulla fascia e reso ancora più importante la capacità di dare risposte sul campo.

La sosta per ripartire

La pausa arriva in un momento utile. Palladino ha mostrato subito fiducia in Miranda, un aspetto ideale per permettere al giocatore di ritrovare la migliore condizione. Il segnale del nuovo tecnico è arrivato, ora spetta allo spagnolo trasformare quella fiducia per tornare a essere una risorsa, quasi fondamentale, per questo Bologna.

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