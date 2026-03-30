Nel Bologna che continua a lottare per restare agganciato alla parte alta della classifica, c’è un giocatore non molto chiacchierato ma che, numeri alla mano, sta disputando una stagione di altissimo livello. Di chi si tratta? Di Juan Miranda.

Juan Miranda, statistiche da top player, non solo a Bologna

Il laterale sinistro rossoblù è infatti uno dei migliori giocatori della Serie A in termini di passaggi chiave, cioè quei passaggi che portano direttamente a una conclusione. Il dato Kickest misura in modo molto preciso la sua capacità di creare occasioni e incidere anche nella fase offensiva.

Guardando alla classifica generale del campionato, davanti a lui ci sono soltanto Dimarco con 76, Yildiz con 67, Barella con 62, Fagioli con 57 e Aaron Martin del Genoa con 57. Subito dietro, al sesto posto assoluto, c’è proprio Miranda con 53 passaggi chiave.

Un piazzamento che assume ancora più il suo valore se si considera il contesto. Perché Miranda è un difensore. Eppure produce più occasioni di tantissimi giocatori offensivi del campionato.

Il confronto con le prime dieci della Serie A

Ma non finisce qui. Se restringiamo l’analisi alle prime dieci squadre della Serie A, Miranda sale al quarto posto. Davanti a lui restano soltanto Dimarco, Yildiz e Barella.

Questo significa che, tra i club che stanno occupando la parte alta del campionato, il Bologna può contare su uno dei giocatori più “creativi” dell’intera Serie A.

Quanto pesa Miranda nel gioco del Bologna

Il dato racconta bene anche l’importanza che Miranda ha assunto nel sistema di gioco di Italiano. La sua capacità di accompagnare l’azione, spingere sulla fascia, mettere cross e servire palloni tra le linee lo ha reso una risorsa estremamente preziosa.

Spesso i riflettori vengono puntati sugli attaccanti o sui giocatori più spettacolari, ma le stagioni si costruiscono anche grazie a profili come quello di Miranda: continui, affidabili, che sanno incidere in modo concreto.

Quindi, quel sesto posto assoluto nella classifica dei passaggi chiave è la conferma che il Bologna ha in rosa un giocatore che fa realmente la differenza come pochi altri nel suo ruolo. E forse, proprio perché poco chiacchierato, Juan Miranda è ancora oggi uno dei segreti meglio custoditi del Bologna.

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