Miranda ancora tra i migliori terzini di Serie A, ma il suo valore è invariato da un anno: i numeri

Juan Miranda non si muove. Almeno per Transfermarkt. Il nuovo aggiornamento dei valori di mercato della Serie A conferma infatti il terzino del Bologna a 15 milioni di euro, una cifra che ormai costante per lo spagnolo. La particolarità sta proprio qui: da circa un anno il suo valore rimane stabile, nonostante Miranda continui a occupare una posizione importante tra i migliori esterni mancini del campionato.

Nella graduatoria aggiornata a settembre, il rossoblù è settimo in Serie A. Davanti a lui ci sono alcuni dei profili più quotati del ruolo: Dimarco guida con 50 milioni, seguito da Moreira a 45, mentre completano la parte alta della classifica Carlos Augusto, Bartesaghi, Bernasconi e Zalewski.

Juan Miranda: la top 10 è una conferma, ma ora serve il salto

Il dato è rappresentativo di due realtà che persistono contemporaneamente. Da una parte, 15 milioni è una valutazione significativa, sufficiente per mantenere Miranda nella top 10 dei terzini sinistri più preziosi della Serie A. Dall’altra, però, la sua quotazione non risulta aumentata nell’ultimo anno.

Dopo aver raggiunto, con le sue prestazioni nel Bologna, i 15 milioni, Miranda ha quindi consolidato il proprio valore ma senza aumentarlo a dismisura. Da sottolineare che questo non è un passo indietro: è piuttosto il punto dal quale il giocatore può provare a darsi slancio. A 26 anni, infatti, lo spagnolo ha ancora spazio per aumentare il proprio peso nel progetto rossoblù, diventandone cardine, come già sta accadendo.

Bologna guarda la crescita di un suo pilastro

Il nuovo corso di Raffaele Palladino potrebbe essere proprio l’occasione per fare quanto appena citato. Il tecnico dovrà trovare il modo migliore per valorizzare gli esterni a disposizione e Miranda, per caratteristiche, può avere un ruolo importante nella costruzione e nello sviluppo della manovra.

Il primo assist stagionale per Piccoli contro il Sassuolo ha già mostrato una delle sue qualità più interessanti: la capacità di incidere anche nell’ultimo tratto dell’azione. La top 10 è già una conferma. I 15 milioni, invece, sono diventati una base da cui ripartire. Ora Miranda cerca con il Bologna quel salto che, dopo un anno di stabilità, potrebbe trasformare una buona valutazione in una ancora più alta.

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