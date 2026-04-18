Verso Juventus-Bologna, Castro certezza in attacco: scalpitano Berna e Joao Mario

Da Birmingham a Torino in 72 ore. Troppe poche per permettere a Casale di recuperare dall’infortunio rimediato giovedì sera contro l’Aston Villa: trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, cita il comunicato ufficiale rilasciato dal club. Insieme a lui, anche Dallinga – ancora alle prese con un programma differenziato – viaggia verso la non convocazione.

A guidare l’attacco contro la Juventus allo Stadium, quindi, sarà il solito Castro, che tramite i social ha voluto ringraziare tutto il pubblico rossoblù presente al Villa Park: «Il nostro tour europeo è giunto al termine. Abbiamo dato il massimo, in ogni partita, e questo ci riempie di orgoglio. Grazie ai tifosi per non averci mai abbandonato, sia in Italia che all’estero». Come riportato da Marcello Giordano nell’edizione odierna del Resto del Carlino, in difesa rientrerà Lucumí, con ogni probabilità affiancato da Heggem.

Le assenze del Bologna contro la Juventus

La decisione definitiva su Casale verrà presa al termine dell’allenamento odierno: se il centrale riuscirà a svolgere tutta la seduta con il gruppo allora partirà insieme ai compagni; in caso contrario, potremo rivederlo dalla Roma. Lo stesso discorso vale anche per Dallinga, la cui ultima apparizione risale al 22 marzo contro la Lazio in campionato. Poche sorprese all’orizzonte. 4-3-3 con Castro riferimento offensivo. La coppia Lucumí-Heggem è una certezza visto il poco tempo a disposizione di Vitik per recuperare dall’ultima gara. Più aperto il ballottaggio sulla trequarti: Rowe sembra una pedina imprescindibile, ma Cambiaghi scalpita per una maglia da titolare. Anche Orsolini, dopo il gol contro il Lecce, non vede l’ora di ripetersi.

I grandi ex

Sicuramente, chi non vede l’ora di tornare allo Stadium sono i due grandi ex di giornata: Bernardeschi e Joao Mario. Il primo ha passato cinque anni sotto la Mole, disputando 183 partite con la maglia bianconera e realizzando 12 gol e 24 assist. Il terzino portoghese, invece, è arrivato in Italia dal Porto l’estate scorsa, ma il suo rendimento non ha rispettato le aspettative iniziali: prima con Tudor e poi con Spalletti, ha totalizzato appena 13 presenze e 1 assist. Numeri superati in soli due mesi con la maglia del Bologna: 2 reti messe a referto in 12 apparizione complessive. Prossimo obiettivo: incidere anche nella sua vecchia casa.

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