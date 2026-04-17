Castro intrappolato al Villa Park, ma con la Juventus si riparte dall’argentino

Ha corso, ha lottato, ma non è bastato. Contro l’Aston Villa, Santiago Castro è rimasto intrappolato nella morsa difensiva di Konsa e Pau Torres, senza mai trovare spazio per incidere. La più grande occasione per l’argentino è arrivata nel primo tempo: cross con il contagiri di Rowe sul secondo palo, l’argentino si stacca dalla marcatura ma non arriva in tempo all’appuntamento con il pallone.

Quella di ieri è stata la 14ª presenza da titolare di Castro nelle ultime 15 gare complessive del Bologna e, con ogni probabilità, domenica si il numero si aggiornerà un’altra volta: con Dallinga ancora ai box, sarà sempre il numero 9 rossoblù a guidare l’attacco contro la Juventus.

I numeri di Castro contro l’Aston Villa

76′ disputati nella cornice del Villa Park, con la retroguardia dei Villans che ha limitato Castro il più possibile. Appena 2 tiri tentati, fuori dallo specchio, che hanno registrato un xG totale di 0,11. Inoltre, ha totalizzato il 50% (3/6) di uno contro uno vinti. Ma la partita di Castro non si è limitata alle azioni in prossimità dell’area di rigore avversaria. Il suo contributo offensivo è stato limitato dal baricentro basso della squadra che, sotto 3-0 alla fine del primo tempo, si è abbassata limitandosi alle ripartenze veloci: 1 occasione creata e 6/8 passaggi riusciti per l’argentino. Non è mancato il contributo difensivo, come testimoniato dai 3 falli subiti e le 2 palle recuperate dall’argentino. Tanta garra, ma pochi risultati. D’altronde, come ha detto Orsolini, «ci voleva un mezzo miracolo».

Bologna, Castro irrinunciabile contro la Juventus

E adesso? Testa alla prossima, che non sarà una gara qualunque. Nella trasferta all’Allianz Stadium contro la Juventus il Bologna dovrà cercare in tutti i modi di riscattare un complessivo – bugiardo – di 7-1. E, per riuscirci, Italiano si affiderà ancora una volta a Castro, che contro l’Aston Villa è sceso in campo dal 1′ per la 14ª volta nelle ultime 15. L’unica eccezione riguarda la trasferta in casa del Sassuolo, con Dallinga che ha preso il posto dell’argentino e ha trovato anche la via della rete – decisiva per la vittoria finale dei rossoblù.

Attualmente, l’olandese è ai box per una tendinite – ha iniziato negli ultimi giorni lavoro differenziato – e non partirà per Torino. Castro, dunque, rimane l’unica opzione per la posizione da centravanti (ancora). Da quando è in Italia, contro i bianconeri ha realizzato 1 gol e 2 assist in 4 partite.

Domenica, però, non bisognerà guardare ai numeri. Se il Bologna uscirà dallo Stadium imbattuto e Castro non avrà inciso, sarà contento lo stesso. Perché in momenti come questi, come ha ripetuto in più occasioni lui stesso, la squadra è più importante di qualsiasi premio individuale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook