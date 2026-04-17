Juventus-Bologna, dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta, streaming, probabili formazioni

Chiuso il capitolo Europa League, con la rovinosa sconfitta di Birmingham, il Bologna deve immergersi immediatamente nell’atmosfera della Serie A perché c’è subito la sfida alla Juventus. I rossoblù hanno l’obiettivo dichiarato di tenersi l’ottavo posto e magari attaccare il 7° dell’Atalanta.

Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Juventus e Bologna.

Juventus-Bologna: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 33^ giornata;

Serie A, 33^ giornata; Partita: Juventus-Bologna;

Juventus-Bologna; Data: domenica 19 aprile 2026;

domenica 19 aprile 2026; Orario: 20:45;

20:45; Luogo: Allianz Stadium, Torino;

Allianz Stadium, Torino; Canale TV: Zona DAZN 214 su Sky;

Zona DAZN 214 su Sky; Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Boga; David. Allenatore: Luciano Spalletti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; João Mario, Vitik, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A che punto siamo?

Archiviata la sconfitta durissima contro l’Aston Villa, il Bologna torna in Serie A per sfidare la Juventus. I bianconeri sono i primi avversari di queste ultime sei gare di campionato che porteranno i rossoblù a chiudere la loro stagione sicuramente più deludente delle ultime due, ma comunque positiva.

Mister Italiano deve fare i conti con le energie e qualche infortunio di troppo. L’ultimo ko è quello di Nicolò Casale, infortunatosi al Villa Park e difficilmente a disposizione per la gara contro la Juventus. In compenso, contro la Vecchia Signora ci sarà Jhon Lucumí che in Europa era invece squalificato.

Obiettivo del Bologna l’0ttavo posto, come detto, mentre per la Juventus il pallino è quello del quarto posto. la squadra di Luciano Spalletti sta vivendo un periodo molto positivo, nonostante ogni tanto manchi qualche prestazione, ma riesce a vincere anche le gare più complicate.

In vista della gara contro il Bologna, la Juventus dovrà però fare i conti con gli acciacchi del suo miglior giocatore ovvero Kenan Yildiz che partirà quasi certamente dalla panchina.

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