Pessina ci riprova: la porta rossoblu ancora in ballottaggio

Scegliere una formazione non è mai facile. Specialmente quando dall’altro lato del campo c’è una squadra come la Juventus, titolatissima e ricca di giocatori talentuosi. Boga, Yildiz e McKennie, ad esempio, saranno regolarmente a disposizione. Però, senza Vlahovic, Milik e Perin, forse uno spiraglio si apre. E il Bologna di Italiano lo sa bene.

Ballottaggio tra i pali

Fino a una settimana fa, avremmo data per certa la titolarità di Ravaglia a Torino. Il secondo rossoblu, infatti, in assenza di Skorupski aveva sempre trovato spazio. Quest’anno, molto probabilmente chiuderà con più di 25 presenze, eppure per il big match di stasera nulla è ancora deciso. Il motivo? Ovviamente il futuro in persona, Massimo Pessina, promettente figlio del vivaio di Casteldebole capace di sigillare la porta contro Lecce e Napoli.

Non avrà ancora fatto interventi straordinari, ma Pes è un portiere affidabile e moderno, dotato di attributi importanti. Lo si è visto anche domenica quando è uscito di testa fuori area. Un rischio alto, altissimo, specialmente alla sua età, ma che lo ha portato subito nel cuore dei tifosi. Al momento, ad ogni modo, è Chicco il favorito. Aveva già giocato all’andata e conosce sicuramente meglio gli avversari. Anche se nulla è ancora deciso, citando lo chef Borghese.

Le ultime assenze cambiano tutto

A complicare le scelte di Italiano ci pensano anche gli infortuni. Non saranno neppure in panchina Nicolò Casale e Thijs Dallinga, reduci dai rispettivi guai fisici. Ed è veramente un peccato perché, prima di farsi male, entrambi stavano giocando un buon calcio.

Specialmente in difesa, dunque, le scelte sono estremamente limitate. La linea sarà composta da Zortea, Lucumì, uno tra Vitik ed Heggem e, per chiudere il reparto, Miranda. Le chiavi del centrocampo saranno sempre affidate a Freuler e Ferguson, assieme a uno tra Pobega e Sohm, con il triestino favorito. Infine sigillano la formazione Castro, Berna e uno tra Cambiaghi e Rowe. Attenzione, perché l’azzurro potrebbe scavalcare l’inglese all’ultimo…

Fonte: Stadio

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