Karlsson, terza occasione a Bologna: l’attaccante svedese cerca il riscatto

Il futuro di Jesper Karlsson sembra nuovamente legato al Bologna. Lo svedese è pronto a fare ritorno a Casteldebole, con l’obiettivo di rilanciare una carriera che, finora, in rossoblù non è mai riuscita a decollare. A 27 anni, l’attaccante nato a Falkenberg si trova davanti a quella che potrebbe essere la sua terza vera occasione per dimostrare il proprio valore e lasciare finalmente un segno nel calcio italiano.

L’ambiente bolognese è cambiato rispetto a quello che accolse Karlsson nell’estate del 2023. Tra nuove prospettive tecniche e un mercato ancora in fase di sviluppo, il ritorno dell’esterno offensivo potrebbe rappresentare una soluzione interessante per ampliare le opzioni offensive della squadra.

Un investimento che non ha dato i risultati attesi

Quando arrivò dal AZ Alkmaar nell’estate del 2023, Karlsson era considerato uno degli acquisti più promettenti del mercato rossoblù. Il club emiliano investì quasi 12 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di un giocatore che, nei Paesi Bassi, aveva dimostrato qualità tecniche e realizzative di alto livello.

Le aspettative erano elevate. La maglia numero 10 e le statistiche accumulate in Eredivisie lasciavano immaginare un impatto immediato. Tuttavia, tra infortuni e prestazioni poco convincenti, il rendimento del giocatore è stato ben al di sotto delle attese.

Nel suo primo anno a Bologna ha collezionato appena otto presenze tra campionato e Coppa Italia, senza riuscire a trovare la via del gol.

Tra Lecce e il tentativo di rilancio

La seconda stagione sembrava poter rappresentare un punto di svolta. Dopo alcune apparizioni da subentrato, Karlsson trovò il suo primo gol in maglia rossoblù nella vittoria per 3-2 contro la Roma all’Olimpico il 10 novembre. Quell’episodio, però, non fu sufficiente a garantirgli continuità.

A gennaio arrivò quindi il trasferimento in prestito al Lecce, dove il giocatore ha totalizzato 13 presenze e una rete, realizzata nel pareggio per 1-1 contro l’Atalanta il 27 aprile. Anche in Salento, tuttavia, il contributo offensivo è rimasto inferiore alle aspettative.

Le esperienze all’estero e i segnali di crescita

Terminata l’esperienza italiana, Karlsson ha continuato il proprio percorso lontano da Bologna. Durante il ritiro di Valles aveva mostrato segnali incoraggianti, tra gol e prestazioni positive che lasciavano intravedere un possibile rilancio.

Successivamente sono arrivati due nuovi prestiti, prima in Scozia con l’Aberdeen e poi nei Paesi Bassi con l’Utrecht. Proprio queste esperienze sembrano aver restituito fiducia e continuità al calciatore.

Con la maglia dell’Aberdeen ha disputato 26 partite in tutte le competizioni, comprese le gare di Conference League, mettendo a segno sei gol. All’Utrecht, invece, ha raccolto 18 presenze, realizzando quattro reti e fornendo un assist.

Bologna, ora serve la svolta

I numeri raccolti nelle ultime esperienze non sono quelli di un fuoriclasse, ma raccontano di un giocatore che ha ritrovato fiducia e capacità di incidere nelle partite. Per questo motivo il ritorno di Jesper Karlsson a Bologna viene osservato con attenzione.

La società e i tifosi attendono di capire se questa sarà finalmente la stagione della consacrazione o soltanto un nuovo passaggio di una storia finora incompiuta. Dopo due anni difficili e diversi prestiti, il talento svedese ha l’opportunità di trasformare le promesse in realtà e dimostrare di meritare l’investimento fatto dal club rossoblù.

Per Karlsson, quella che si apre a Casteldebole potrebbe essere molto più di una semplice nuova partenza: potrebbe essere l’occasione decisiva per scrivere finalmente una pagina importante della sua avventura con il Bologna.

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