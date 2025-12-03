La certezza si chiama Italiano

Dopo la batosta di lunedì sera, il Bologna ripartirà dalla sfida interna contro il Parma di domani pomeriggio per scrollarsi di dosso la prestazione negativa in campionato. Simile per modalità la sconfitta contro la Cremonese, con quella dello scorso anno contro l’Hellas Verona: in entrambe le occasioni, il Bologna di Vincenzo Italiano è rimasto aggrappato alle partite, magari con una costruzione meno brillante ma sempre avvolgente. Contro i lombardi si è subito troppo, ma i rossoblù hanno creato e continuato ad attaccare nonostante le difficoltà imposte dall’avversario e dal risultato.

Attenzione…

Tanti ex calciatori o allenatori parlano di “annusare il pericolo”, sentirlo vivo sulla propria pelle. E’ mancato anche questo al Bologna, nella fredda serata del primo dicembre. Gli errori commessi nei gol concessi sono da matita blu. Troppo scolastica la giocata dei rossoblù e troppo elementare come vanno in porta i grigiorossi. Mister Italiano al termine della partita ha detto: «Una serata storta da cui ci rialzeremo, come un anno fa». Lapidario e conciso ma fortemente credibile. L’allenatore va seguito ciecamente, anche per ciò che ha ottenuto nel suo anno e mezzo a Bologna. E nessun dramma, perché un singolo incidente capita a chiunque.

…mancata

Si dovrà ragionare, in ogni caso, su delle sbavature che hanno scoperchiato la linea bolognese: all’intervallo subito due cambi, per i più deludenti, Casale e Domínguez, che tanto bene avevano fatto nella splendida vittoria di Udine. Ma mister Italiano ha recriminato nel corso della prima frazione di gioco anche ai danni di Zortea; il ragazzo veneto veniva da una buona prestazione in Europa League. Non sono bocciature, però bisogna crescere, in particolar modo sulla pulizia tecnica e nella continuità di attenzione all’interno di tutta la partita. Due aspetti su cui la certezza Italiano responsabilizzerà il gruppo squadra. Quest’ultimo seguirà chi ha tracciato una linea che non è mai stata discontinua e che li ha esaltati, portandoli al successo.

