Gianluca Luppi è rossoblù dalla nascita, nato a Crevalcore nel 1966, costruisce la base della sua carriera calcistica nel club bolognese, sia da giocatore che da mister. Continua a crescere a Venezia, diventando anche per i lagunari un punto di riferimento sia come calciatore che come mister.

A ridosso della sfida tra le sue due piazze, ripercorriamo la carriera di Luppi e vediamo i suoi momenti più alti tra rossoblù e lagunari.

Gianluca Luppi a Bologna

Fin da subito Gianluca è un rossoblù, dopo il percorso nelle giovanili del Bologna, nella stagione 1984-1985, a 18 anni, debutta nella prima squadra squadra come difensore. In quegli anni il Bologna era risalito dalla Serie C alla B e cercava di ritrovare un posto nella massima serie del campionato italiano. Col tempo Luppi è diventato un punto fermo della linea difensiva. Nella stagione 1987-1988 arriva Luigi Maifredi, e con lui Luppi conquista per la prima volta la Serie A insieme al suo club “materno”, accumulando due gol in campionato. Tra il mister e il difensore bolognese c’è intesa nella modalità di gioco grazie alla sua dinamicità e offensività, legata a una grande capacità di adattarsi alle necessità della squadra.

Nella stagione 1989-1990 Luppi raggiunge il punto massimo della sua carriera rossoblù, dopo anni difficili il club bolognese riesce a finire ottavo in campionato qualificandosi anche per la Coppa UEFA. Chiude la sua carriera da difensore con la maglia felsinea dopo sei stagioni, 180 presenze e 5 gol in campionato. Nell’estate del 1990 viene acquistato dalla Juventus per 4 miliardi di lire (che con il valore del calciomercato odierno, sarebbero circa 12 milioni di euro) chiudendo così il suo rapporto con la squadra della sua terra, come giocatore, ma ci tornerà come vice allenatore.

Luppi difensore lagunare, l’esperienza del bolognese a Venezia

Prima di arrivare a Venezia nell’estate del ’97, Gianluca è stato un ex Juventus, passando per la Fiorentina, l’Atalanta e il Ravenna. Arriva in Laguna con 31 anni e 13 anni di esperienza calcistica. Nella sua prima annata veneziana il difensore ex rossoblù gioca 29 partite, realizzando quattro gol e riportando in alto il Venezia, che raggiunge la A dopo trent’anni di astinenza. Luppi diventa punto fermo anche per i lagunari, con 31 presenze in campionato lui partecipa alla salvezza del club che riesce a rimanere in campionato anche nella stagione successiva. Nonostante la retrocessione del Venezia in B nella stagione del 199o-2000, Luppi rimane e riesce a rivedere la massima serie nella stagione dopo, grazie alla guida del mister Cesare Prandelli. Finisce la sua carriera calcistica in laguna con 105 presenze e quattro gol in campionato.

Il difensore rossoblù diventa mister

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo Luppi torna a casa, questa volta da vice mister di Daniele Arrigoni nella stagione 2007-2008, e vive da quasi protagonista la seconda promozione del BFC in Serie A. Nel 2011 ritorna nella sua seconda casa, nelle vesti di allenatore del Venezia, che si ritrova in serie D.

In tutte questi anni Luppi quindi ottiene quattro promozioni tra le due piazze, protagonista di epoche diverse e un saliscendi di categorie. Sta sera le due squadre si ritrovano per giocare un’ultima volta allo Stadio Pier Luigi Penzo, una casa che ha accolto un difensore leggendario e importante per entrambe le piazze.

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