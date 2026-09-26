La spinta del Dall’Ara: già quasi 27 mila per l’Inter

Il conto alla rovescia verso Bologna-Inter è già cominciato e il Dall’Ara si prepara a ospitare uno dei primi grandi appuntamenti della stagione. La sfida del 17 ottobre, ore 15.00, ha già raccolto quasi 27 mila spettatori. Un dato importantissimo considerando che mancano ancora più di due settimane alla partita e che la prevendita è quindi destinata a proseguire.

Il ritmo delle vendite lascia intravedere un obiettivo preciso: il primo sold out stagionale. Una risposta importante da parte del pubblico rossoblù, soprattutto considerando che il Bologna quest’anno non partecipa alle competizioni europee.

Una passione che non cala

La spinta del Dall’Ara, però, non si limita alla partita contro i nerazzurri. I numeri delle prime gare interne hanno già confermato una partecipazione importante: nelle tre sfide disputate in casa la media degli spettatori si è attestata intorno alle 27 mila presenze, nonostante finora non sia arrivata nessuna big a Bologna.

Oltre 21 mila abbonamenti

A monte c’è una campagna abbonamenti che ha confermato la solidità della piazza. Il Bologna ha raggiunto circa 21 mila tessere, un numero che nel panorama italiano viene superato soltanto dai club di dimensioni maggiori. Un risultato che testimonia quanto il legame tra rossoblù e tifoseria sia ormai consolidato.

E anche la prevendita per i prossimi appuntamenti continua a muoversi. Ieri è partita quella per Bologna-Monza, in programma al Dall’Ara il 31 ottobre. Particolare attenzione è stata riservata agli Under 18, con prezzi agevolati: 12,50 euro per la San Luca e 20 euro per i Distinti.

Il Dall’Ara aspetta la vittoria

C’è però un elemento che rende ancora più significativo il sostegno del pubblico. Sotto le Due Torri, infatti, una vittoria casalinga manca addirittura dal 12 aprile scorso. Il Dall’Ara non ha ancora potuto festeggiare un successo in questa stagione, ma continua a riempirsi e a spingere la squadra.

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