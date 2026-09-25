L’allenamento di oggi, Sartori guarda in casa Parma e la prestazione di Cambiaghi con l’Italia: Bologna, le notizie del 25 settembre

Le notizie di oggi in casa Bologna FC raccontano di una squadra che continua a lavorare durante la sosta in vista della ripresa del campionato. Il Dall’Ara ha già superato quota 26mila presenze per la sfida con l’Inter, mentre Bernardeschi si prepara a proseguire il proprio percorso con Palladino. Intanto Heggem festeggia il successo della Norvegia sulla Danimarca e Sartori osserva un giovane attaccante del Parma in prestito al Lucerna.

Bologna-Inter, il Dall’Ara supera quota 26mila

Il Bologna tornerà in campo dopo la sosta affrontando prima il Lecce al Via del Mare e poi l’Inter al Dall’Ara. La sfida contro i nerazzurri, in programma il 17 ottobre, si preannuncia già come un appuntamento di grande richiamo: sono infatti oltre 26mila i posti già occupati.

Prima dell’Inter, il Bologna dovrà però pensare al Lecce. Al Via del Mare, l’11 ottobre, Palladino andrà alla ricerca della prima vittoria del nuovo corso e della stagione.

Qui per tutti gli aggiornamenti sulla prevendita di Bologna-Inter.

Bernardeschi, con Palladino può continuare il percorso in rossoblù

Federico Bernardeschi è sempre più centrale nell’ambiente rossoblù. Il numero 10 ha costruito nel tempo un rapporto forte con la città e con i tifosi, conquistando anche un ruolo importante all’interno dello spogliatoio.

Ora, con Palladino, la strada sembra poter essere diversa: il nuovo tecnico considera il numero 10 un valore aggiunto e il Bologna può guardare anche alla possibilità di prolungare il suo contratto fino al 2028.

Qui per tutti i dettagli sul futuro di Bernardeschi al Bologna.

Heggem, esordio vincente con la Norvegia

Serata da ricordare quella di ieri per Heggem, protagonista dal primo minuto e per tutti i 90 minuti nel successo della Norvegia contro la Danimarca. La selezione scandinava ha vinto 3-2 al termine di una gara ricca di emozioni.

Qui per il racconto di Norvegia-Danimarca e la prova di Heggem.

Bologna FC, le notizie dall’allenamento di oggi

Il Bologna ha chiuso il primo blocco di lavoro durante la sosta con una partitella di 60 minuti con la Primavera.

Continua invece il lavoro differenziato per Jens Odgaard, che anche oggi ha svolto terapie dopo il problema muscolare ai flessori della coscia destra.

Dopo la seduta, la squadra beneficerà di quattro giorni di riposo. La ripresa a Casteldebole è quindi fissata per mercoledì alle 11.

Qui per tutti gli aggiornamenti dal centro tecnico Niccolò Galli.

Calciomercato Bologna, Sartori osserva Mikołajewski

Il lavoro di Giovanni Sartori e del suo staff non si ferma nemmeno durante la stagione. Il Bologna sta monitorando Daniel Mikołajewski, giovane attaccante polacco classe 2006 di proprietà del Parma e attualmente in prestito al Lucerna.

Il suo valore di mercato è attualmente stimato in circa 3 milioni di euro, mentre il Parma avrebbe fissato una richiesta tra gli 8 e i 10 milioni.

Qui per tutti i dettagli sul possibile interesse del Bologna per Mikołajewski.

Cambiaghi brilla con l’Italia nonostante il ko

Nella sconfitta dell’Italia contro il Belgio, Nicolò Cambiaghi è stato tra le poche note positive degli azzurri. Titolare sulla fascia sinistra, il rossoblù ha giocato 80 minuti di qualità, creando diverse occasioni e mettendo più volte in difficoltà gli avversari. Nella ripresa è stato tra i principali protagonisti della reazione italiana.

Qui la prestazione di Cambiaghi nel dettaglio

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