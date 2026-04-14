La trasferta non spaventa il Bologna, contro l’Aston Villa è tutto aperto: ecco perché

Se tra le mura amiche la carenza di ossigeno non esiste grazie al boost indotto dagli spalti, è fuori che i calciatori sono chiamati a tirare fuori gli artigli per sconfiggere i fortini avversari. E, questa settimana, il Bologna di Vincenzo Italiano è atteso da due snodi cruciali tra Europa League e Serie A lontano dal Dall’Ara: giovedì contro l’Aston Villa e domenica contro la Juventus.

Come ricordato da Massimo Vitali nell’edizione odierna del Resto del Carlino, però, il “Bologna da viaggio” sa percorrere anche i sentieri più complicati e che appaiono impossibili ad altri, senza andare mai in carenza di ossigeno. Come dimostrato già in questa stagione.

Aston Villa-Bologna, i numeri fuori casa

Partiamo dagli inglesi, che giovedì 16 attendono i rossoblù per il ritorno dei quarti di EL, forti dell’1-3 maturato all’andata. Sarà una sfida più che in salita per il Bologna, ma per cui i ragazzi di Italiano n0n hanno mai smesso di credere nella rimonta – come dichiarato nel post-gara contro il Lecce. Anche fortificati da un rendimento in crescita lontano da casa. In campionato, il divario è netto: 6V, 2P e 8S, con 16 gol segnati e 18 subiti al Dall’Ara; contro 8V, 4P e 4S fuori, con 26 reti e 19 incassate all’attivo. Stesso discorso in Europa: 1 successo e 3 pari sotto le Due Torri, esattamente il contrario lontano dal capoluogo emiliano.

Situazione diversa per i Villans, le cui prestazioni rimangono abbastanza costanti. Considerano esclusivamente le gare in trasferta, sia in Premier League – quarto – sia in Europa League – quinto – la squadra di Emery mantiene lo stesso posizionamento maturato esclusivamente con le gare al Villa Park.

Obiettivo ottavo posto

«In campionato abbiamo l’obiettivo di arrivare se possibile all’ottavo posto, e quindi rimanere dietro le squadre che stanno lottando per l’Europa» ha annunciato Fenucci qualche giorno fa. Questo significa che la gara di domenica, 19 aprile, all’Allianz Stadium della Juventus non potrà essere tralasciata. Molto dipenderà anche dal morale dei calciatori dopo la sfida al Villa Park: una sconfitta, ma arrivata dopo una prestazione convincente, potrebbe rinvigorire la squadra verso la sfida con i bianconeri. Un motivo in più per cui credere nella rimonta lontano dalla mura amiche sarà fondamentale.

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