Ad onorAbdel Rahim Alhassane Bonkano poteva avere la sua ottima occasione per mostrare a Palladino le sue qualità, stante l’assenza di Juan Miranda, contro Udinese e Venezia. Rahim in queste prime undici giornate ha avuto uno scarso utilizzo: sei partite viste dalla panchina e “utilizzato” in cinque, per soli 218 minuti. Di queste cinque partite, solo una, quella persa con l’Atalanta giocata per gli interi 90 minuti in trasferta, ma dove Rahim non aveva assolutamente sfigurato, al netto dei pochissimi cross effettuati. Gli altri 4 match semplici apparizioni per 45′ contro il Sassuolo (in casa), 9′ contro il Lecce (in trasferta), 15′ contro il Cagliari (in trasferta). E poi c’è il capitolo Milan, ma di questo ne parliamo nel dettaglio.

Rahim e la prova San Siro

Con il rispetto per il Sassuolo, il Lecce e il Cagliari, giocare quasi 60′ minuti alla Scala del Calcio non è assolutamente una normale prova pedatoria. Sicuramente al momento del cambio con Miranda, la partita ha ricevuto una velocizzazione in chiave rossoblù, perchè dai piedi di Juan sono pervenuti due assist. Ma i due gol del Milan, del primo tempo, non erano dipesi da svarioni di Rahim. Il primo sicuramente no, causato da una leggerezza di Theate. Quella partita è stata la cartina di tornasole del percorso fini qui fatto dai rossoblù sotto l’egida di Palladino. E da quella partita (anche se sono state solo due, Monza e Parma) il nigerino non ha visto più il campo. Soprattutto quella contro il Parma; perchè, stante l’infortunio patito da Miranda contro i ducali, c’era tutto lo spazio per Rahim per riprendersi la fascia. E invece…

A Parma la soluzione delle 4 ali in campo

E invece Palladino ha optato per un Cambiaghi tutto campista a destra (idea giusta, visti gli assist fatti), con Orsolini più avanti, mentre dall’altra parte Bernardeschi e Mbangula si gestivano la fascia sinistra. Ad onor del vero il Parma era un uomo in meno, ma nel secondo tempo gli uomini di Gilardino non hanno sfigurato, anzi si sono resi anche pericolosi, dalle parti di Skorupski. E, nonostante questo, il mister rossoblù ha fatto scelte differenti e Rahim non è entrato in campo nemmeno un minuto.

Udinese e Venezia, stante il prorogarsi dell’assenza di Miranda, potrebbero essere due opportunità per giocarsi una titolarità per il nostro Rahim. Pretattica o non pretattica (si annunciano Cambiaghi, Bernardeschi e Orsolini titolari), oggi, nel bordereau con i titolari che verrà consegnato all’arbitro alle 15, vedremo.

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