Le PAGELLE di Cremonese-Bologna (1-2)

Una Pasqua ancora dolce per i Rossoblù: Cremonese-Bologna termina 1-2, grazie ai gol di Joao Mario e Miranda, con il rigore di Bonazzoli sul finale. Ecco i nostri voti.

Cremonese-Bologna, le pagelle: Miranda mazziere, Rowe sempre pericoloso

Ravaglia 6 – Le volte che è chiamato in causa è per giocare da dietro con i piedi: poche le occasioni dalle sue parti, ma quando arrivato lui c’è eccome. Un po’ avventato nell’occasione del rigore.

Joao Mario 7 – Quasi un quinto con funzioni offensive piuttosto che un terzino: sblocca subito la partita con una gemma e poi non lesina pericolosità, bene anche in chiusura.

Dal 82′ Zortea S.V

Vitik 6,5 – Ordinato e pulito, ma anche senza fronzoli quando c’è da non correre pericoli: mantiene la titolarità anche dopo la sosta con merito.

Lucumì 6,5 – Torna il totem in mezzo e i pericoli son sempre meno, anche per le sue letture. Fondamentale anche quando non sembra il numero 26.

Miranda 7,5 – Assist per Joao Mario, assist per Rowe, tutto in 20 minuti. Cosa vuoi dirgli? Nel pomeriggio di Cremona è tornato il sinistro dei bei tepi, che ha continuato a macinare per tutta la partita.

Freuler 6 – Il solito direttore, che probabilmente in qualche caso avrebbe potuto fare meglio, ma in questo pomeriggio è stato più che abbastanza.

Moro 6,5 – Una traversa a fine primo tempo su punizione (la seconda consecutiva in campionato) e tanta quantità, abbinata alla solita qualità. Il croato ha fatto il suo, senza patemi.

dal 82′ Pobega S.V

Sohm 6 – Non è troppo appariscente, ma ugualmente utile in ambo le fasi: quando ha la possibilità spinge, senza dimenticarsi di schermare gli avversari quando serve.

Dal 78′ Ferguson S.V

Bernardeschi 6 – Non cerca tanto la via della conclusione quanto la via della risoluzione per i compagni, dove poteva ottenere molto di più. Una buona partita, tutto sommato.

Dal 61′ Orsolini 6 – Ci prova sin da subito, ma non trova il corridoio giusto. Per il resto, sufficiente.

Rowe 7 – Secondo gol in Serie A per lui, ma la qualità di pericolosità che porta da quasi due mesi a questa parte non ne rispecchia i numeri: anche oggi un fattore, senza sé e senza ma.

Dal 78′ Cambiaghi S.V

Castro 6,5 – Va più volte vicino alla rete, oltre a mettere dentro il solito lavoro importante per la squadra, tra pressing e sponde per i compagni. È in palla, gli manca solo la ciliegina sulla torta.

All. Italiano 6,5 – Un Bologna entrato in campo consapevole di quello che avrebbe dovuto fare, e lo fa alla grande. Indirizza la partita sin da subito, portandosi nella situazione perfetta e gestita altrettanto con merito. Un ottima ripresa delle operazioni: ora sì che l’obiettivo può essere spostato definitivamente a giovedì.

CREMONESE: Audero 5,5; Terracciano 5,5, Bianchetti 5,5, Lupert 6, Pezzella 6; Zerbin 6 (dal 85’ Floriani Mussolini S.V), Grassi 5 (dal 46′ Bondo 5,5), Maleh 4, Vandeputte 5 (dal 46′ Thorsby S.V) (dal 53′ Payero 5,5); Bonazzoli 5,5, Djuric 5 (dal 46′ Okereke 5,5).

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