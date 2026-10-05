Lecce-Bologna: Di Francesco cerca una vittoria che manca dal 2019

Terminata la sosta nazionali, il Bologna scalderà i motori e si preparerà per la prossima sfida di Serie A contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. I rossoblù scenderanno sul campo del Via del Mare con l’obiettivo di ottenere la prima vittoria stagionale sotto la guida di Raffaele Palladino, che rinnova la sua rivalità con l’allenatore avversario.

Sarà il sesto testa a testa tra Eusebio Di Francesco e Raffaele Palladino, attualmente in perfetto equilibrio. A sorridere all’allenatore del Bologna, invece, è il bilancio contro il Lecce: tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta.

Raffaele Palladino vs Lecce

Raffaele Palladino non perde una partita contro il Lecce da maggio 2023 e coincide proprio con la prima sfida contro il club giallorosso. Il tecnico, ancora alla guida del Monza, perdeva 0-1 in casa per mano di Lorenzo Colombo. Ma l’apice assoluto l’ha raggiunto sulla panchina della Fiorentina: era il 2024 quando Palladino vinceva 0-6 contro il Lecce al Via del Mare. Perfettamente equilibrato, invece, il bilancio tra i due allenatori: due vittorie, due sconfitte e un pareggio a testa.

Lecce-Bologna: l’ultima vittoria di Eusebio Di Francesco contro i colori rossoblù

Ma sono pochi quelli che conoscono il Bologna come Eusebio Di Francesco, che ha sfidato i colori rossoblù in ben diciannove occasioni. Tuttavia, il bilancio non è dei migliori: il tecnico conta ben 9 sconfitte e l’ultima vittoria risale a sette anni fa. Correva l’anno 2019 quando la Roma di Di Francesco batteva il Bologna all’Olimpico per 2-1. Il gol di Sansone all’84’ non era stato sufficiente per riaprire la partita, decisa da Kolarov e Federico Fazio su assist di Daniele De Rossi.

L’ultima sfida con i colori rossoblù è terminata proprio con la sconfitta del Lecce per 2-0 al Dall’Ara di Bologna lo scorso aprile per mano di Freuler e Orsolini.

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