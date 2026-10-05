Lecce-Bologna, dove vedere la partita in diretta tv, probabili formazioni

Dopo il pareggio contro il Torino, il Bologna si prepara a tornare in campo in campionato e i rossoblù saranno ospiti del Lecce al Via del Mare nella sfida valida per la settima giornata di Serie A. Una partita importante per la formazione di Raffaele Palladino che deve trovare la prima vittoria stagionale

Contro i granata è arrivato un pareggio per 1-1, al termine di una gara nella quale i rossoblù hanno mostrato alcuni segnali di crescita dopo il cambio in panchina. La squadra di Palladino ha poi chiuso la partita tra i fischi del Dall’Ara, ma ha anche provato a ricucire il rapporto con il proprio pubblico.

Ora l’obiettivo è ripartire dalla trasferta del Via del Mare. Di fronte ci sarà un Lecce che proverà a sfruttare il fattore campo per conquistare punti importanti nella lotta per la salvezza. Per il Bologna, invece, la sfida rappresenta un’occasione per invertire definitivamente la rotta e affrontare con maggiore fiducia il prosieguo del campionato.

Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Lecce e Bologna.

Lecce-Bologna: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 6ª giornata;

Partita: Lecce-Bologna;

Data: domenica 11 ottobre 2026;

Orario: da definire;

Luogo: Stadio Via del Mare, Lecce;

Canale TV: DAZN;

Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ilic; Pierotti, Gandelman, Monteiro; Geubbels. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Heggem, Helland, Theate; Zortea, Ferguson, Amondarain, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. Allenatore: Raffaele Palladino.

Le scelte dei due allenatori saranno valutate soprattutto in base alle condizioni dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali e alla situazione degli indisponibili. Nel Bologna resta da monitorare la situazione di Emil Holm, fermato da un grave infortunio che lo terrà fuori per diversi mesi. I rossoblù sono inoltre alle prese con la necessità di trovare nuove soluzioni sulla corsia destra, con Matteo Darmian pronto a firmare ufficialmente coi rossoblù.

Il momento di Lecce e Bologna

Il Bologna arriva alla trasferta di Lecce dopo aver conquistato il secondo punto della stagione contro il Torino. Il cambio in panchina ha portato Raffaele Palladino alla guida della squadra dopo l’esonero di Domenico Tedesco, arrivato in seguito alla sconfitta contro il Napoli.

L’esordio del nuovo tecnico al Dall’Ara si è chiuso sull’1-1. I rossoblù hanno mostrato una struttura tattica differente rispetto alle prime uscite stagionali, con la difesa a tre e un atteggiamento più verticale. Il vantaggio di Piccoli non è però bastato per conquistare i tre punti, con il Torino che ha trovato il pareggio nella ripresa.

La gara rappresenta quindi un nuovo banco di prova per Palladino. Dopo aver lavorato per diversi giorni con la squadra, il tecnico avrà l’occasione di preparare una gara nella quale il Bologna dovrà cercare maggiore continuità sia dal punto di vista del gioco sia dei risultati.

Dall’altra parte ci sarà un Lecce chiamato a sfruttare il fattore campo. I salentini cercheranno punti pesanti davanti al proprio pubblico e rappresenteranno un ostacolo importante per una squadra rossoblù ancora alla ricerca della prima vittoria della gestione Palladino.

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