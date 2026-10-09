Lecce-Bologna, dove vederla in tv e streaming: Sky o DAZN?

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato di Serie A torna protagonista con la sesta giornata e per il Bologna è già tempo di una sfida importante. Domenica 11 ottobre, alle ore 15, i rossoblù saranno ospiti del Lecce allo stadio Via del Mare, in una gara che mette in palio punti preziosi per entrambe le formazioni.

La squadra di Raffaele Palladino è chiamata a cercare la prima vittoria in campionato e a dare una svolta a un avvio di stagione complicato. Dall’altra parte, i salentini proveranno a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà i felsinei.

Per i tifosi che non potranno seguire la squadra in trasferta, sarà quindi importante sapere dove vedere la partita in diretta televisiva e in streaming. Ecco tutte le informazioni utili per non perdere Lecce-Bologna: dall’emittente che trasmetterà l’incontro agli orari, passando per la telecronaca e le modalità per seguire il match su televisore, computer, smartphone e tablet.

Lecce-Bologna, dove vederla: Sky o DAZN?

La partita tra salentini e felsinei sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, con il pre-partita e il calcio d’inizio fissato per le ore 15. Per seguire la gara sarà sufficiente accedere alla piattaforma con le proprie credenziali, inserendo username e password, e selezionare l’evento dalla schermata principale.

La sfida sarà disponibile anche per chi desidera guardarla attraverso il decoder satellitare di Sky, grazie al canale a pagamento DAZN previsto dall’offerta della piattaforma. In questo caso, è necessario verificare di avere attivo il servizio e il relativo accesso al canale.

Dove vedere Lecce-Bologna in tv

Ecco le principali modalità per seguire la partita in televisione:

app DAZN disponibile sulle smart TV compatibili;

app DAZN su Sky Q, se supportata dalla configurazione in uso;

canale DAZN a pagamento su Sky, al costo indicato di 5 euro, per gli utenti abilitati.

A che ora inizia Lecce-Bologna?

Lecce e Bologna si affronteranno allo stadio Via del Mare domenica 11 ottobre, in occasione della sesta giornata di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15. Un appuntamento importante per la formazione di Palladino, che punta a sfruttare la ripresa del campionato per invertire la rotta e conquistare il primo successo stagionale.

Lecce-Bologna, chi farà la telecronaca?

La telecronaca della sfida tra giallorossi e rossoblù su DAZN sarà affidata ad Alessandro Iori.

Lecce-Bologna, dove vederla in live streaming

La partita sarà visibile anche in diretta streaming attraverso i dispositivi compatibili con DAZN. Gli abbonati potranno scegliere la soluzione più comoda per seguire l’incontro anche lontano dalla televisione di casa.

In particolare, sarà possibile guardare Lecce-Bologna:

tramite l’app DAZN sulle smart TV compatibili;

dal sito della piattaforma su computer, accedendo con le proprie credenziali;

attraverso l’app DAZN su smartphone;

tramite l’app DAZN su tablet.

Per seguire la gara sarà necessario disporre di una connessione Internet stabile e di un account con accesso al contenuto. I tifosi rossoblù potranno così accompagnare la squadra anche a distanza, in una trasferta che rappresenta un’occasione importante per ritrovare fiducia e risultati.

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