Lecce-Bologna: le probabili formazioni

Domenica alle 15 sarà il momento di tornare in campo per Lecce e Bologna dopo tre settimane di sosta per gli impegni delle Nazionali. Sembra passata una vita dall’ultima gar delle due formazioni che sono uscite con una sconfitta e un pareggio dal 5° e ultimo turno prima dello stop.

Le due squadre arrivano alla sfida in due situazioni di classifiche, si può dire, molto diverse. I giallorossi hanno collezionato finora 6 punti, frutto di due vittorie e tre sconfitte; mentre i rossoblù hanno collezionato appena due punti in cinque gare. Due avvii molto diversi e per certi non troppo sorprendente nonostante il valore delle squadre, ma anche visto anche l’ambiente che le circonda.

Assenze e recuperi

Le due squadre arrivano alla sfida in buone condizioni di forma se si considerano solamente le assenze. Il Lecce di mister Eusebio Di Francesco ha solamente Medon Berisha indisponibile, mentre nel Bologna Raffaele Palladino deve fare a meno di Holm gravemente infortunato e Jens Odgaard.

Per il resto tutti disponibili. Con i salentini che ritrovano anche il centravanti Geubbels, il centrocampista israeliano Gandelman e soprattutto il centrale portoghese Tiago Gabriel (almeno dalla panchina), tutti e tre indisponibili contro il Milan prima della sosta. Palladino invece dovrebbe ritrovare almeno tra di convocati Artem Dovbyk.

Le scelte degli allenatori per Lecce-Bologna

Eusebio Di Francesco dovrebbe insistere con il solito ibrido tra 4-3-3 e 4-2-3-1 per la sua squadra. Il tecnico con tutta la rosa a disposizione riconferma la formazione che sta facendo bene in questo avvio di annata, nei limiti delle ambizioni della squadra pugliese.

Il rientro dalla sosta non cambia la strada imboccata contro il Torino al suo esordio da mister Palladino. Il tecnico campano ripartirà dal tanto chiacchierato nuovo modulo, il 3-4-2-1 con una novità sostanziale proprio nel trio difensivo: il ritorno di Casale, da epurato in partenza a probabile titolare.

Va peraltro ricordato che il neo allenatore del Bologna avrà tra le sue opzioni anche Matteo Darmian, da oggi nuovo giocatore rossoblù.

Ballottaggi da risolvere

Tra Lecce e Bologna, comunque, Di Francesco e Palladino hanno cinque dubbi da risolvere “al ballottaggio”. Due nei giallorossi e tre nei rossoblù. Maleh si gioca il posto con Ngom nel centrocampo di DiFra col primo in vantaggio, mentre davanti Monteiro sull’esterno sinistro è davanti a Fatah.

A Casteldebole, i dubbi sono già in porta. Skorupski, rimasto tutta la sosta sotto lo sguardo attento del mister, parte avvantaggiato su Pessina che ha passato tutto il periodo a Coverciano. Dietro, Casale sembra favorito su Helland, per lo stesso motivo di Skorupski su Pessina e a centrocampo Moro potrebbe finalmente affiancare Ferguson dal primo minuto.

Le probabili formazioni Lecce-Bologna

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Gaspar, Gallo; Ilic, Maleh; Pierotti, Coulibaly, Monteiro; Geubbels. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Casale, Heggem, Theate; Zortea, Ferguson, Moro, Miranda; Orsolini, Cambiaghi; Piccoli. Allenatore: Raffaele Palladino.

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