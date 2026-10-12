L’uomo della domenica – Nicolò Cambiaghi

Un lunedì vincente, come da tempo non si vedeva. Tutto è merito, finalmente, dei Rossoblù, vittoriosi per 1-2 in Lecce-Bologna, vittoria che vale i primi tre punti pieni della stagione e un balzo in avanti, in attesa della prossima sfida. Un risultato raggiunto grazie a uno, più di tutti, come votato da voi lettori sulle nostre pagine Facebook e Instagram. L’uomo della domenica, l’MVP di Lecce-Bologna è Nicolò Cambiaghi, nella sua nuvoa versione post-Nazionale.

Lecce-Bologna, Cambiaghi sopra tutti

Pronti, via e chi è colui che ha subito un’occasione di andare in vantaggio? Esatto, proprio Nicolò Cambiaghi. Sul momento sembrava che anche Lecce-Bologna dovesse rappresentare un’altra tappa stregata, perché a pessimismo segue pessimismo. Ci hanno pensato i ragazzi in campo a dimostrare come quella partita dovesse rappresentare, al contrario, una prima svolta. E, in primis, ci ha pensato proprio Nicolò Cambiaghi.

Lui, con il suo compagno fidato dal lato opposto: Riccardo Orsolini. Prima con la palla messa precisa proprio per l’acrobazia del 7 Rossoblù che è valsa il primo vantaggio, e poi con la galoppata conclusa con la palla tagliata solo da spingere dentro per Jay Enem, per il gol decisivo che è valso la prima vittoria in campionato. Due cioccolatini scartati e mangiati. Un motorino su quella fascia, che sembra avere ancora margini per fare la differenza.

Ancora, ancora e ancora

Sembrava fosse destinato a uno spezzone in Lecce-Bologna, visti gli impegni con la Nazionale e il rientro solo nell’ultima settimana. E invece Palladino ha visto un Nicolò Cambiaghi pronto, ed è stato ripagato alla grande. D’altronde, seppur non sia stato costantemente questo, in questo inizio di stagione il numero 28 Rossoblù aveva dato sempre l’impressione di aver imboccato i binari giusti, di avere una verve diversa questa stagione.

Sarà una titolarità quasi garantita, almeno all’inizio, vista la partenza di Rowe. Sarà un ampio lavoro personale durante l’estate, tanto da guadagnarsi la Nazionale e giocare sin da subito anche lì. Insomma, sembra che Nicolò Cambiaghi stia provando a entrare in una nuova dimensione, più decisiva e più incisiva a tutto tondo. E ieri, forse, abbiamo avuto la prova pratica di tutto questo. Sperando che possa continuare così, perché il Bologna ne ha bisogno eccome: a partire, anche, dal prossimo match.

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