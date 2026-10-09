Lecce-Bologna, Piccoli è l’ex più atteso: servono i suoi gol

Tre gol segnati nelle prime cinque giornate di campionato, è un bottino amaro quello con cui il Bologna si presenta alla corte del Via del Mare di Lecce per la 6^ giornata di campionato. Ancora più amaro è il dato che i suoi tre centravanti hanno segnato appena due gol totali: uno di Piccoli e uno di Dovbyk, entrambi in Bologna-Sassuolo.

Ed è proprio il centravanti italiano, grande ex della sfida in Salento, l’uomo più atteso. Il centravanti bergamasco torna in Puglia per sfidare i giallorossi tre stagioni dopo la buona annata vissuta in riva allo Ionio. E lo fa con tutt’altro pedigree e soprattutto con tutt’altre aspettative rispetto a quelle di inizio annata nel 2023 nella capitale del Barocco.

«Ambiente ostile», Piccoli e il ricordo di Lecce

A proposito di quella stagione a Lecce, questa mattina Piccoli ha rilasciato un’intervista al Resto del Carlino e ha parlato della sfida che attende il “suo” Bologna: «A Lecce troveremo un ambiente ostile. C’è un grande pubblico che io ho anche avuto dalla mia parte. So di che cosa sia capace: ti trascina».

Un pubblico che lo ha sostenuto con grande animo e vigore per tutta l’annata, portandolo a segnare 5 (decisive per la salvezza) reti in campionato, allora suo record personale in una stagione tra i professionisti. Una prima consacrazione a cui è poi seguita quella con la maglia del Cagliari, due stagioni or sono, quando in campionato arrivò per la prima volta in doppia cifra.

Piccoli a Bologna per il riscatto

Le annate di Cagliari e di Lecce ora però sono solo un ricordo da cui trarre sorrisi, energie mentali, positiva e nuova linfa. Possibilmente dimenticando le scorie della difficile annata di Firenze, con la maglia viola della Fiorentina.

Una stagione complicatissima a livello personale e di squadra. Un percorso che qualcuno in queste ore ha rievocato vedendo l’avvio della stagione del Bologna ma che proprio Piccoli ha voluto allontanare: «Non c’è nessuna analogia tra questa stagione e quella della Fiorentina: nessuna. È solo la 5^ giornata. Anche Gasperini all’Atalanta partì con quattro sconfitte nelle prime cinque, ma poi…».

Pensa positivo il centravanti che è senz’altro attesissimo, forse più che dal suo ex pubblico, dal suo nuovo pubblico che vuole vedere presto il talento di cui in tanto accreditano il centravanti formatosi in quell’oasi felice chiamata Zingonia. Intanto, però, accontenterebbe di un tabellino di Lecce-Bologna con un Piccoli marcatore nel più classico dei gol degli ex.

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