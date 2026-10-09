Dal Salento con furore: i corsi e ricorsi del Bologna al Via del Mare

Se chiedete a Charalampos, lui, il campo di Via del Mare, se lo ricorda bene. Era il 3 dicembre 2023, ma nel Salento non è mai troppo freddo in quel periodo. Quella sfida tra Bologna e Lecce regalò emozioni forti, contraddistinta da un altissimo livello atletico, diverse occasioni da rete e accese contestazioni arbitrali.

La magia greca e il vantaggio del Bologna

La contesa rimase bloccata fino al sessantottesimo minuto, quando a sbloccarla ci pensò il terzino greco con una gemma balistica di rara bellezza. Una punizione con i contagiri calciata da Charalampos Lykogiannis superò la barriera con una traiettoria millimetrica, insaccandosi imparabilmente sotto l’incrocio dei pali.

Il vantaggio del Bologna resistette stoicamente per quasi tutta la durata della seconda frazione di gioco, proiettando la squadra verso il successo esterno.

Il recupero infuocato e la svolta del VAR

Come riportato su Transfermarkt, nel pieno del recupero, tuttavia, si materializzò il dramma sportivo per i felsinei. Dopo un corner battuto dai padroni di casa e allontanato da niente proprio di meno Joshua Zirkzee, il pallone giunse sui piedi di Hamza Rafia, il cui cross fu spizzato da Patrick Dorgu verso l’area piccola.

In quella mischia rovente l’allora difensore rossoblù Riccardo Calafiori trattenne vistosamente Wladimiro Falcone, ostacolandone l’intervento aereo. Richiamato dall’on-field review, l’arbitro Daniele Doveri decretò il calcio di rigore allo scadere dopo un’attenta visione al VAR.

Dalla trasformazione al destino incrociato

Sul dischetto si presentò Roberto Piccoli, freddissimo nel trasformare il penalty al centesimo minuto che valse il definitivo uno a uno. Oggi i corsi e ricorsi del pallone offrono una prospettiva bizzarra e affascinante: l’attaccante che gelò i felsinei veste ora la maglia del Bologna, mentre il difensore che causò quel penalty gioca altrove, precisamente in Premier League all’Arsenal.

Domenica alle 15:00, in uno stadio “Via del Mare” pronto a vestirsi nuovamente di un grande match, i rossoblù di mister Palladino cercano conferme e, soprattutto, tre punti pesanti, ritrovando sul cammino un passato che sa incredibilmente di presente.

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