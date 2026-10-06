Lecce-Bologna, via libera ai tifosi rossoblù in trasferta: solo una “restrizione”

Dopo il divieto che aveva impedito ai sostenitori rossoblù residenti in Emilia-Romagna di seguire il Bologna nella trasferta di Napoli, arriva una notizia decisamente più favorevole in vista del prossimo impegno lontano dal Dall’Ara. Per la sfida contro il Lecce, in programma domenica, – come riportato su Il Resto del Carlino – non sono infatti previste limitazioni alla partenza dei tifosi.

Una possibilità importante per il popolo rossoblù, soprattutto considerando la distanza che separa Bologna dal Salento: saranno oltre 800 i chilometri da percorrere per raggiungere il Via del Mare e sostenere la squadra in trasferta.

Lecce-Bologna, oggi parte la prevendita

I tifosi del Bologna interessati a seguire la squadra a Lecce potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti a partire dalle ore 10 di oggi. La vendita sarà effettuata attraverso il circuito Vivaticket e metterà a disposizione complessivamente 200 tagliandi.

Il costo del biglietto è fissato a 19 euro. Una trasferta dunque accessibile dal punto di vista della vendita dei tagliandi, ma che richiederà inevitabilmente un importante impegno logistico per chi deciderà di raggiungere il Salento.

L’unica restrizione riguarda il settore

Rimane comunque una limitazione per i tifosi rossoblù residenti in Emilia-Romagna e in possesso di Fidelity Card. Per loro l’accesso sarà consentito esclusivamente al settore ospiti, mentre non sarà possibile acquistare biglietti per gli altri settori dello stadio.

Dopo le restrizioni che avevano caratterizzato la trasferta di Napoli, il Bologna potrà quindi contare nuovamente sulla propria tifoseria anche lontano da casa. Ora c’è da capire quanti tifosi sceglieranno di affrontare il lungo viaggio verso Lecce per stare al fianco della squadra.

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