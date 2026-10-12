Il Bologna di Palladino parte ufficialmente da Lecce: ora due nodi da sciogliere

Il Bologna torna da Lecce con tre punti preziosi, ma anche con alcune lezioni importanti soprattutto per il futuro. La prima vittoria stagionale permette a Palladino di iniziare a costruire un’identità, anche se serviranno altre occasioni per confermarla e capire se il successo del Via del Mare rappresenti davvero una svolta.

Palladino e la fiducia ritrovata con il suo nuovo Bologna

Non è in dubbio il fatto che, rispetto alle precedenti uscite, i rossoblù abbiano mostrato maggiore ordine, più continuità e una migliore occupazione degli spazi, con gli esterni finalmente coinvolti in compiti più adatti alle loro caratteristiche.

Il segnale più importante è arrivato dalla reazione alle difficoltà. Dopo l’errore di Pessina, la squadra non si è disunita e ha continuato a lottare per conquistare il risultato, riuscendo poi a difenderlo anche in inferiorità numerica. Restano margini di crescita sul piano fisico, ma l’atteggiamento mostrato in Salento è una base da cui ripartire.

Lecce-Bologna lascia due punti interrogativi a Palladino

Non mancano, però, le preoccupazioni. L’infortunio di Orsolini è una perdita pesante in vista della sfida contro l’Inter: senza uno dei principali riferimenti offensivi, Palladino dovrà trovare nuove soluzioni per mantenere imprevedibilità e pericolosità sulle fasce.

A tenere banco è anche la questione portiere. L’errore di Pessina riaccende i dubbi sull’affidabilità del reparto, già finito sotto osservazione nelle settimane scorse. Per una squadra che ambisce a consolidarsi ad alti livelli, la società dovrà valutare se le risorse attuali offrano sufficienti garanzie o se sarà necessario intervenire sul mercato.

Enem convince: Palladino rimescola le gerarchie?

Dall’attacco arrivano invece segnali positivi: tutte le cinque reti rossoblù stagionali sono state realizzate dagli attaccanti e tutti e tre i centravanti sono già andati a segno. La scelta di Palladino di puntare su Enem a Lecce, preferendolo a Dovbyk, ha premiato il tecnico e potrebbe influenzare le prossime gerarchie.

Affiorano però interrogativi anche sulla gestione di Helland e Vitik, scivolato indietro nelle preferenze dell’allenatore. Saranno le prossime partite a chiarire le intenzioni del tecnico. Lecce ha, in ogni caso, restituito fiducia al Bologna, ma la continuità sarà decisiva per trasformare una vittoria in una vera ripartenza.

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