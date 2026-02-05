Lezioni di Italiano – 30932

Un numero dice, spesso, più di mille parole e 30932 è comunque una dichiarazione d’amore, nonostante tutto e tutti. E se la prestazione ha evidenziato tutti i limiti attuali della squadra di Vincenzo, è ancora fortissimo il sentimento che lega gli appassionati rossoblù alla loro squadra. Perchè il “Bologna è una fede” e non ci sono giornate grigie che possono offuscare tale sentimento. Ne ora ne mai.

30.932 un sold out all’insegna della passione

I numeri spesso dicono la verità. Lo si è detto anche altre volte, ma in questa occasione lo fanno più che mai. Questi numeri raccontano, nonostante il freddo e la pioggia, che non sono bastati due mesi di risultati “scarsi” per tenere lontana dal Bologna la sua gente. E da qui anche Vincenzo Italiano, ha sottolineato in conferenza stampa, intende ripartire. «Il Bologna non può giocare col fuoco in casa. Rischia di perdere l’affetto del suo pubblico». Un affetto che vale molto di più di due mesi di risultati scarsi, se non scarsissimi: 6 punti sui 33 disponibili, raccontano di una “storia troppo brutta per essere vera”. E se il confronto lo si fa con le due stagioni precedenti è quasi impietoso. Nelle prime 23 giornate di questa stagione il Bologna si trova al decimo posto con 30 punti, ottenuti da 8 vittorie, 9 sconfitte e 6 pareggi. Nella scorsa stagione, alla 23° giornata il Bologna si trovava al settimo posto con ben 10 punti in più rispetto all’attuale stagione. 40 punti conquistati grazie a 10 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte. E per finire, con Motta in panchina, i felsinei si trovavano al 4° posto con 39 punti, dunque uno in meno rispetto alla stagione successiva. Un totale di 10 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte di cui sempre sola una ottenuta in casa. Insomma un altro Bologna.

Come se ne esce? In 30932 modi…

Tutti insieme, 30932, e con le decine di migliaia di tifosi che il cuore rossoblù. Buttandosi nelle Coppe che si giocheranno a Febbraio (Lazio, in Coppa Italia, e Brann, Europa League) e tornando a sorridere in campionato, dove ci sono tante partite dove possiamo dire la nostra. E fare quadrato intorno al nostro allenatore, che non può aver perso, da un giorno all’altro, il suo tocco magico. Perchè il campionato è ancora lunghissimo per lasciarci andare a pensieri pessimi e tristi. Siamo il Bologna, ricordiamocelo sempre.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook