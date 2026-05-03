Lezioni di Italiano – Blindiamo l’ottavo posto

Nessuno ce ne voglia, ma, quando arrivi a sviluppare una narrazione in cui l’obiettivo è “l’ottavo posto” possiamo dire che qualcosa non è girata per il verso giusto? Addirittura blindandolo?

Stasera le riflessioni su uno sterile zero a zero contro il “Real” Cagliari, ci portano molto oltre rispetto ai 90 minuti visti oggi, a Fort Dall’Ara.

Parleremo di alcune luci e diverse ombre, per evitare che le “iper” aspettative per la prossima stagione deflagrino nelle prime10 giornate della prossima stagione.

Perchè l’ottavo posto e non la ricerca spasmodica della Conference?

Il titolo potrebbe essere sbagliato, ma neanche più di tanto: dopo Lecce (2 a 0), l’attacco ha avuto le polveri bagnate. Aston Villa, Juventus, Roma e Cagliari hanno portato a casa quattro clean sheet (e tre vittorie e un pareggio). E le prossime tre partite non sono assolutamente semplici: al Maradona, contro il Napoli, a Bergamo, contro l’Atalanta di Palladino. Poi la chiusura al Dall’Ara, contro i Campioni d’Italia (lo possiamo già dire?) dell’Inter di Chivu. Difficile pensare che in trasferta possano arrivare punti, quando la tua fase realizzativa è così anemica e gli avversari sono in lotta per chance europee. L’ottavo posto era ed è al momento l’obiettivo più credibile (e raggiungibile). Ma da qui si può e si deve ripartire.

La prossima stagione, fra arrivi e partenze

Quindi blindare l’ottavo posto (o nono) vuole dire dare un obiettivo “più basso” (ma realistico) di quello che potenzialmente poteva essere (Coppa Italia, Europa League?) in questa stagione. Ma vuole dire anche dare un punto di partenza per la prossima stagione e obiettivi raggiungibili, su cui continuare a costruire. Concentriamoci sulla prossima e cerchiamo i punti di forza che già abbiamo in casa, chiedendo alla Società la massima chiarezza sui reali obiettivi che si intende perseguire.

La Difesa: Pessina si sta rivelando un portiere molto giovane, ma affidabile. Ha sicuramente un futuro davanti. Detto che sono probabili le partenze di Joao Mario e Jhon Lucumi (insieme a Lykogiannis ), occorre inserire un centrale di assoluto livello e due esterni bassi giovani e di prospettiva, visto che Zortea e Miranda sono già affidabili.

si sta rivelando un portiere molto giovane, ma affidabile. Ha sicuramente un futuro davanti. Detto che sono probabili le partenze di (insieme a ), occorre inserire un centrale di assoluto livello e due esterni bassi giovani e di prospettiva, visto che sono già affidabili. Il Centrocampo: Altra probabile partenza che porta il nome di Remo Freuler , mentre Sohm tornerà a Firenze. La Società è qui che deve puntare la maggior parte degli sforzi economici, per sostituire con un paio di nomi di alto livello i due svizzeri.

Altra probabile partenza che porta il nome di , mentre tornerà a Firenze. La Società è qui che deve puntare la maggior parte degli sforzi economici, per sostituire con un paio di nomi di alto livello i due svizzeri. In Attacco: obiettivo un vice Castro che possa aiutare l’argentino a tirare il fiato.

E iniziare a valorizzare quel settore giovanile che, ultimamente, sta iniziando a dare i primi frutti.

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