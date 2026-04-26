Lezioni di Italiano – Bologna Fc 1909: riportare il Dall’Ara al centro del villaggio

Fort Dall’Ara, negli ultimi anni, ha avuto la nomea di essere un campo in cui era difficile venire a portare via dei punti. Anche le big del campionato arrivavano con un timore reverenziale sotto le due torri. Consci che il Bologna era una squadra difficile da incontrare, ingiocabile a tratti (termine mutuato dall’era Motta). Cosa succedeva? Proviamo a spiegarlo.

Il Dall’Ara e il ruolo del “tredicesimo uomo”

Il connubio fra squadra e pubblico è andato crescendo nel tempo e il Dall’Ara si è andato riempiendo sempre più, con l’aumentare delle vittorie. Il lavoro fatto sulla squadra prima da Mihajlovic, poi da Motta e Italiano ha prodotto un gioco che faceva del predominio territoriale, del possesso di palla e del pressing alto la chiave tattica. E così nelle ultime tre stagioni (2022/23, 2023/24, 2024/25) le risultanze (dati Transfermarkt) sono eccellenti: solo 3 sconfitte nel 2022/23, 2 sconfitte nel 2023/24, 2 sconfitte nel 2024/25. Nel 2022/23 le sconfitte casalinghe furono contro l’Empoli (0 a 1, in quella squadra giocava Cambiaghi), l’Atalanta (1 a 2) e il Monza (0 a 1). Nel 2023/24 le due sconfitte furono con le due milanesi: 0 a 2 con Milan e 0 a 1 con l’Inter. La scorsa stagione sempre solo due sconfitte: 2-3 contro il Verona e l’ultima in casa contro il Genoa, da freschi vincitori della Coppa Italia. Insomma nelle ultime tre stagioni il Dall’Ara è stato un bunker per tutti.

I numeri “deficitari” di questa stagione

Leggendo le sconfitte di questo campionato, la situazione si è completamente ribaltata. Nove sconfitte in casa (mancano ancora Cagliari e Inter), sicuramente hanno inciso, e non poco, sulla classifica attuale. Il punto di forza delle mura amiche in questa stagione è venuto meno, creando una frattura fra i risultati dei tre precedenti campionati e questo.

Volendo fare un paragone, che ai più potrebbe sembrare azzardato, Il Pisa (ormai retrocesso) ha perso 11 volte all’Arena Garibaldi, due sole in più del Bologna. Stessi numeri presenta il Verona al Bentegodi (11 sconfitte), mentre addirittura la Cremonese, allo Zini, ha fatto meglio del Bologna: solo 8 sconfitte casalinghe. E il Lecce, ancora invischiato per non finire in serie B, solo (si fa per dire) 7 sconfitte. Insomma in casa il Bologna, questa stagione ha fatto molto male.

Per la prossima stagione, al netto di un mercato che ci si attende maggiormente efficace, il Dall’Ara dovrà tornare ad essere inespugnabile. Ne ha tutte le possibilità.

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