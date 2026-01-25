C’era una volta uno stadio invalicabile, dove il dodicesimo uomo, il pubblico, riusciva ad aiutare i suoi paladini a vincere ogni match o quasi. C’era una volta Fort Dall’Ara, una terra temuta anche dalle più grandi squadre d’Italia e d’Europa. Qui è caduto il Borussia Dortmund da vicecampione in carica, ma anche Inter, Juventus e Milan negli ultimi anni hanno sofferto parecchio sul prato felsineo. Da due mesi a questa parte, però, la tendenza si è invertita. In casa, nelle ultime cinque gare di A, è arrivato un solo punto, con tre gol segnati (due da Fabbian, ora lontano da Casteldebole) e ben nove subiti. Troppi per una candidata al premio di miglior difesa del torneo. Lontano dall’Emilia, invece, nel medesimo intervallo i felsinei hanno addirittura migliorato il proprio score abituale.

Dall’Ara non vede, cuore non duole

Cinque trasferte negli ultimi due mesi, dicevamo. Dal successo per 3-0 di Udine, ultimo sprazzo di un Bologna europeo, e il pareggio di Roma contro un ottima Lazio avevamo già registrato un passo in avanti rispetto ad un avvio traumatico sotto questo aspetto. Poi è arrivata la comprensibile sconfitta contro l’Inter, nella quale comunque i rossoblu hanno avuto qualche occasione, specialmente nel primo parziale di gara, per mettere in difficoltà i campioni d’inverno. Da lì è arrivato un pareggio a Como con l’uomo in meno, nel quale la squadra era tornata a girare come sapeva, e il successo di Verona. Insomma, fuori casa il bottino resta convincente, con ben nove reti segnate e sette subite. Il bomber pellegrino resta Santiago Castro, in gol o assist nelle ultime tre partite. Insomma, per ritrovare i veri rossoblu bisogna passare questa energia anche alle sfide interne. E non è impossibile, anzi, è un dovere che Italiano e i suoi si stanno imponendo.

