Lezioni di Italiano – Salutate la Capolista

Il sogno di Vincenzo Italiano, da sempre, era quello di allenare e vincere qualcosa di importante con una “Big”. Non possiamo dire “detto, fatto” , ma sicuramente è sulla buona, buonissima strada. Ottima potremmo dire. Ora, in attesa delle partite di Roma e Inter, siamo in cima alla classifica. Con l’intenzione di restarci il più a lungo possibile

Italiano ragiona e schiera il “suo” undici

Udine è da sempre un campo ostico per i rossoblù, ma non per Vincenzo. La sua “prima” a Udine, il 30 settembre 2020 (tenete a mente che anno fu quello), Italiano fu corsaro alla Dacia Arena, per 2 a 0. Per gli amanti delle statistiche e degli Amarcord, Vincenzo teneva in panchina Martin Erlic (ex rossoblù, ora nel Midyjlland) e due fra i protagonisti di oggi. Il primo era l’MVP di giornata, Tommaso Pobega, l’altro era Nicolò Bertola, assistman per l’ultimo gol rossoblù di Federico Bernardeschi.

E allora, complice i non pochi infortuni, Italiano cambia (ma questo è un classico) il suo undici contro l’Udinese, con un filo di attenzione per giovedì sera, dove l’Europa scende al Dall’Ara, ospitando il Salisburgo. Chicco Ravaglia in porta (per convinzione e per necessità), il Sindaco Lollo De Silvestri sulla destra, mentre sulla sinistra Juan da Betis Siviglia. Fra i centrali la prima novità: giocano Casale e Heggem insieme. E il clean sheet che ne uscirà, è merito soprattutto di questo quintetto.

A centrocampo un coppia che ha condotto la partita: Moro e Pobega. Il primo gol, da cineteca, parte dai piedi del croato, con un lancio perfetto di 40 metri per Orso, che la gioca e la mette al centro per il primo gol di Tommaso.

In avanti oltre al suddetto Orsolini, anche Fabbian e Dominguez, dietro a Santiago Castro.

Il Bologna di Vincenzo più italiano dell’Udinese

La cronaca della partita ve la lasciamo qui. Ma ci piace raccontare un altro dato, collegato sempre alla partita. I rossoblù giocano maggiormente “italiano” rispetto all’Udinese: 8 a 3, racconta questo incontro. Italiano, fra gli undici, schiera Chicco Ravaglia, Lollo De Silvestri, Niccolò Casale, Tommaso Pobega, Riccardo Orsolini e Giovanni Fabbian, mentre dalla panchina saliranno Federico Bernardeschi e Nadir Zortea. Per l’Udinese i soli Zaniolo e Zanoli. No, nessun rigurgito autarchico, ma contenti se, con il lavoro di Italiano, potremo anche essere utili alla Nazionale di Ringhio Gattuso.

Ci piace chiudere con un aneddoto: un triestino ha avuto la meglio su tutta l’Udinese. Tommaso, mvp e duplice goleador della partita è nato a Trieste.

