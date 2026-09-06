Lezioni di Tedesco – (Mezz’)Ora d’Artem

Non la chiameremo più “Zona Cesarini”, ma “Zona Artem Dovbyk“, perchè l’ariete ucraino non ha solo pareggiato al 91′, ma ha regalato il primo importantissimo punto a Tedesco. Le cose belle finiscono praticamente qui, purtroppo. Bologna-Sassuolo, con un pareggio 2 a 2, regala il primo vero punto di questo campionato. Vero che i due gol sono stati realizzati dalle due punte, ma fatichiamo (l’ingresso di Libra a parte, ndr) a trovare altri spunti di nota.

E rispetto alla partita di Bergamo, ci pare che il Bologna abbia fatto una paio di passi indietro, in punto cifra di gioco. Nessun dramma, ma un filo di preoccupazione c’è.

E soprattutto il Bologna è sembrata una squadra stanca, sulle gambe, lenta nell’evoluzione del gioco, soprattutto nel secondo tempo. Insomma la mano di Tedesco, per il momento, si intravvede poco e non lascia il segno.

Artem e Roberto: i gol oggi sono venuti dall’attacco

Questa, oltre al pareggio e al debutto di Libra, è la buona notizia odierna. Due reti da attaccanti veri, in un mare di incertezze: uno di testa (Roberto Piccoli), l’altro di piede, ma con l’astuzia da centravanti vero (Artem Dovbyk). Ora questi due gol non cambiano, per adesso, la narrazione del calciomercato estivo sull’attacco, ma lasciano presagire miglioramenti concreti. E’ soprattutto la mezz’ora di Artem, in netto miglioramento rispetto a Bergamo, ci ha lasciato la netta sensazione che l’ucraino, fra un paio di mesi, possa diventare un giocatore determinante. Quello che a Girona fu capocannoniere della Liga, tre stagioni fa.

Marco Libra, dalla Primavera alla Prima Squadra

Ma la partita di oggi, nel secondo tempo, ha visto la scrittura di un nuovo importante capitolo. Marco Libra, 18enne nazionale venezuelano, è uno dei primi “frutti” del settore giovanile dopo tanto tempo e ha esordito nel secondo tempo di Bologna-Sassuolo. Insieme a Badori, formano l’asse centrale del centrocampo della Primavera rossoblù, insieme ad altri giocatori, che agiscono in altri ruoli. Ha giocato la finale scudetto contro l’Inter, la scorsa stagione,

Ha giocato un ottimo secondo tempo, sostenendo la squadra in entrambe le fasi (di possesso e di non possesso, e per poco, al 91esimo, non faceva un gran gol. Gol che qualche secondo dopo, è stato realizzato da Artem. Prendiamo questi spunti positivi e facciamoli crescere nelle prossime due partite (Napoli e Torino). Perchè questo pareggio non ci ha segnalato solo situazioni negative.

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