Bologna FC
LIVE – Bologna-Cagliari: Pessina reattivo in più occasioni
La cronaca live di Bologna-Cagliari, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, spazio a chi ha giocato meno
Aria di fine stagione, caldo che invita ad una gita fuori porta. Il Bologna ospita al Dall’Ara un Cagliari già salvo con l’obiettivo di chiudere in crescendo il proprio campionato. Spazio in campo a chi ha trovato meno minuti fino ad oggi da entrambe le parti.
La cronaca di Bologna-Cagliari: primo tempo
45′ – Cinque minuti di recupero.
44′ – Il Cagliari risponde con Esposito, Pessina ancora reattivo nel respingere.
43′ – Contropiede pericolo del Bologna! Odgaard corre in profondità, serve Bernardeschi che a sua volta imbecca Sohm in area, tiro dello svizzero murato dalla difesa.
41′ – Infortunio per Deiola, lo rileva l’ex di turno Sulemana.
34′ – Ci prova anche Odgaard da fuori, palla deviata a lato.
28′ – Cooling break, il primo del 2026.
26′ – Squillo Bologna! Bernardeschi a giro impegna Caprile costretto alla deviazione in angolo.
17′ – Altro brivido sardo, Deiola dal limite non inquadra lo specchio.
10′ – Deiola mette in mezzo per Esposito che dal limite va al tiro, respinta di Pessina ma il Cagliari è nuovamente in offside.
3′ – Primo brivido per il Bologna. Intervento in tuffo di Pessina in area, il rimpallo finisce in porta ma una posizione di fuorigioco avversaria annulla tutto.
1′ – Toccante minuto di silenzio in memoria di Alex Zanardi condito dagli applausi scroscianti del Dall’Ara, poi si comincia, Bologna-Cagliari vale la 35° giornata di campionato.
Le formazioni ufficiali e il tabellino
Bologna (4-3-3): Pessina; De Silvestri, Helland, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro, Sohm; Bernardeschi, Odgaard, Dominguez. All. Italiano. A disp: Ravaglia, Gnudi, Heggem, Vitik, Lykogiannis, Zortea, Ferguson, Pobega, Castro, Rowe, Orsolini.
Cagliari (4-4-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena, Obert; Palestra, Adopo, Deiola (dal 41′ Sulemana), Gaetano; Esposito, Folorounsho. All. Pisacane. A disp: Ciocci, Sherri, Rodriguez, Zappa, Albaraccin, Mendy, Kilicsoy, Trepy, Belotti.
Marcatori: –
Ammoniti: –
Espulsi: –
Arbitro: Valerio Crezzini, sezione di Siena
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