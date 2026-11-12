Primavera, Lo Monaco guida la classifica marcatori ma davanti i rossoblù cambiano continuamente volto

A volte, per costruire un attacco prolifico, non serve necessariamente avere un centravanti di riferimento. Il Bologna Primavera ne è la dimostrazione: dopo dieci giornate, la formazione di Morrone può vantare uno dei migliori rendimenti offensivi del campionato, pur senza affidarsi a una prima punta classica. Il riferimento principale è Luca Lo Monaco, già a quota sette reti, ma la sua posizione in campo racconta molto delle idee alla base del progetto rossoblù.

Lo Monaco, da trequartista a bomber rossoblù

Quando è arrivato nell’estate del 2025, il giocatore avrebbe preferito agire da trequartista. Ma, come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, Morrone ha intravisto in lui qualità differenti, accompagnandolo in un percorso che lo ha portato a diventare un attaccante sempre più completo. I 18 gol realizzati nella scorsa stagione, equamente distribuiti tra Primavera e Under 18, avevano già dato indicazioni importanti. Le sette marcature messe a segno nelle prime dieci giornate del nuovo campionato confermano quanto il cambiamento abbia funzionato.

Il rendimento del numero 10, però, non è l’unico elemento da sottolineare. La squadra ha costruito un sistema nel quale le responsabilità offensive non ricadono su un solo giocatore e gli interpreti possono alternarsi, senza offrire agli avversari riferimenti troppo facilmente individuabili. In alcune occasioni Lo Monaco ha condiviso il reparto con Piro, più vicino alle caratteristiche di una punta, mentre nell’ultima sfida contro il Monza è stato Toroc, centrocampista, ad affiancarlo. Una soluzione che ha dato vita a un assetto riconducibile al 3-5-1-1, con l’obiettivo di rendere meno prevedibile la manovra e complicare il lavoro delle difese avversarie.

Numeri: 24 gol in dieci giornate

I risultati, almeno sotto il profilo realizzativo, danno ragione alle scelte dello staff tecnico. Il Bologna ha infatti raggiunto quota 24 reti dopo dieci partite, condividendo il primato del miglior attacco con il Parma capolista. Una media di 2,4 gol a incontro, dato che testimonia l’efficacia del lavoro svolto da Morrone e dai suoi collaboratori.

Nonostante qualche difficoltà di troppo nella fase difensiva, il reparto offensivo continua a offrire risposte importanti. La capacità di trovare la via della rete attraverso interpreti e soluzioni differenti è uno degli aspetti più interessanti della formazione rossoblù. Non c’è un unico terminale al quale affidare ogni responsabilità: il contributo arriva da più zone del campo e da giocatori con caratteristiche diverse.

Alle spalle di Bologna e Parma si trova l’Inter, con 22 gol realizzati, mentre le altre formazioni seguono a distanza. In fondo alla graduatoria degli attacchi ci sono invece Cesena e Albinoleffe, entrambe ferme a nove reti. Il confronto rende ancora più evidente il rendimento offensivo dei rossoblù, capaci di mantenere una media realizzativa particolarmente elevata.

Protagonisti: Lo Monaco trascina, ma segnano tutti

Individuare i principali protagonisti del reparto offensivo non è semplice, proprio perché il sistema di Morrone coinvolge numerosi interpreti. Il nome in cima alla lista è inevitabilmente quello di Luca Lo Monaco. Con sette gol, il numero 10 rossoblù occupa il terzo posto nella classifica marcatori del campionato, alle spalle di Conzato del Torino e Carrara dell’Inter, entrambi a quota otto. Lo stesso bottino è stato raggiunto da Sugamele del Cagliari e Croci della Fiorentina.

Alle sue spalle si distingue Kwesi Sorotu Badori, arrivato dal Ghana lo scorso inverno e già capace di ritagliarsi uno spazio importante nel vivaio rossoblù. Per lui sono quattro le marcature, a conferma dei progressi compiuti in tempi rapidi. Un percorso premiato anche dalla convocazione per il ritiro con la prima squadra.

Seguono a quota tre il capitano Simone Negri e Andrei Toroc, elemento particolarmente duttile nelle idee di Morrone, utilizzabile sia a centrocampo sia in posizione più avanzata. Due le reti per Christian Piro, arrivato in estate e apprezzato dal nuovo allenatore per disponibilità e spirito di sacrificio. Per lui resta ancora margine di miglioramento nella finalizzazione.

Chiude il gruppo dei marcatori a quota uno De Luca, andato a segno nell’ultima partita contro il Monza, insieme a Trifelli, Pantaleoni, Baldini e Krasniqi.

C’è un dato che riassume meglio di altri la particolarità del Bologna: dei dieci giocatori rossoblù andati a segno in campionato, soltanto due sono attaccanti, Lo Monaco e Piro. Una distribuzione delle reti che racconta una squadra capace di trovare risorse offensive in tutto il campo. Il miglior attacco non nasce quindi soltanto dai numeri del suo bomber, ma da un’identità di gioco nella quale imprevedibilità, movimento e partecipazione collettiva stanno diventando elementi fondamentali. Un aspetto incoraggiante anche in prospettiva, considerando che il percorso di crescita dei ragazzi resta il principale obiettivo del settore giovanile.

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