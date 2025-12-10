Lo sciopero in Portogallo inguaia i tifosi rossoblù

Non è un periodo sereno per la tifoseria rossoblù: la multa e diffida dell’Uefa per la coreografia pirotecnica organizzata in occasione di Bologna-Brann. In seguito, le trasferte vietate dal Viminale per gli incidenti occorsi nel dopo partita di Udine. Ora, o meglio, domani, uno sfortunato imprevisto potrebbe cancellare (in parte) i piani dei tifosi bolognesi.

Lo sciopero

Domani, 11 dicembre, è la giornata di Celta Vigo-Bologna, match di importanza capitale per entrambe le formazioni. Ma non solo: domani è anche giornata di sciopero generale che, in Portogallo, non si vedeva da 12 anni. Lo sciopero interesserà l’intero settore dei trasporti, inguaiando i tifosi rossoblù che avevano acquistato il volo per Oporto, la città con aeroporto più vicino per raggiungere Vigo e l’ Estadio Balaídos, in Galizia (Spagna). Alcuni voli sono stati già cancellati e di conseguenza, i tifosi rossoblù hanno dovuto adeguarsi cercando un’alternativa flessibile oppure rinunciare alla trasferta europea.

Chi ci sarà

Oltre alla squadra che volerà direttamente a Vigo oggi pomeriggio -dopo essersi allenata in mattinata a Bologna-, i tifosi che avevano acquistato il volo direzione Madrid, Barcellona o altre mete iberiche, ci saranno. Lo sciopero, ricordiamo, non riguarda la Spagna. Con ogni probabilità, il piccolo settore ospiti dello stadio di Vigo, andato esaurito in pochissime ore, ospiterà meno tifosi rossoblù del previsto. Una notte europea, a suo modo, indimenticabile.

