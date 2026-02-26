Lontano da Casa – Karlsson determinante, Raimondo serve l’assist decisivo

Ecco una nuova puntata di Lontano da Casa, la rubrica che si occupa dei giocatori del Bologna in prestito in altre squadre.

Serie A ed estero – Infortunio per Holm, Fabbian stasera in campo in Conference League

Dopo Stefan Posch, riscattato dal Como e poi ceduto nuovamente in prestito al Mainz, anche Michel Aebischer ha lasciato definitivamente il Bologna: il Pisa ha infatti deciso di acquistare il centrocampista svizzero, diventato un punto di riferimento della squadra toscana con una rete, un assist e l’88% di titolarità in 25 presenze. Storia diversa per Emil Holm, in prestito a Juventus. Il terzino svedese ha fatto appena in tempo a esordire con la maglia bianconera prima di rimediare una lesione muscolare al polpaccio che lo terrà lontano dai giochi per circa un mese. Il giovane centrocampista Giovanni Fabbian, invece, sta macinando minuti su minuti con la Fiorentina e ha già all’attivo 6 presenze tra campionato, Coppa Italia e Conference League. Con ogni probabilità il ragazzo sarà titolare anche stasera, nel match di ritorno tra i viola e i polacchi del Jagiellonia.

Ottimo anche il bilancio di Jesper Karlsson con l’Utrecth. Da quando è tornato a calcare i campi dell’Eredivisie olandese, l’attaccante svedese ha collezionato 6 presenze e due gol. Il suo centro più recente, arrivato due settimane fa nell’1-2 contro il Groningen, ha tra l’altro permesso all’Utrecth di conquistare la vittoria al 92′, ottenendo tre punti e salendo all’ottavo posto in classifica. L’Anderlecht di Mihajlo Ilic occupa invece la quarta posizione della massima serie belga: 5 presenze per il difensore serbo classe 2003. Ancora out Oussama El Azzouzi, che ha dovuto saltare gli ultimi tre impegni dell’Auxerre a causa di un nuovo infortunio (questa volta alla coscia). Il giocatore olandese-marocchino, in prestito secco, ha finora all’attivo 11 presenze e un gol in Ligue 1.

Serie B e C: il punto sui numerosi giocatori del Bologna in prestito negli altri campionati italiani

Tanti gli ex Bologna Primavera militanti tra Serie B e C. Antonio Raimondo occupa un ruolo sempre più centrale all’interno del Frosinone di Alvini, terzo nel campionato cadetto a -1 dal Monza secondo della classe e a -3 dalla vetta occupata dal Venezia. Il centravanti romagnolo, già a quota 6 reti, ha anche fornito l’assist decisivo grazie cui i ciociari sono andati a pareggiare 2-2 contro l’Empoli. Sesto posto in classifica per il Modena, reduce da tre vittorie consecutive: il centrocampista finlandese Niklas Pyyhtiä ha all’attivo 22 presenze in campionato. Situazione opposta per il Cesena, che invece ha incassato tre sconfitte di seguito scivolando in ottava posizione. Due presenze per il neoarrivato Tommaso Corazza, in campo per 18′ nel recente 2-3 subito contro lo Spezia. Infine, il Pescara di Orji Okwonkwo (10 presenze e un assist) è ancora ultimo.

Per quanto riguarda la Serie C, i rossoblù sono sparsi nei vari gironi. Dopo essere rientrato da un infortunio alla spalla, Tommaso Ebone ha segnato un gol e servito un assist nelle ultime quattro partite del Trento (tutte vinte). Se sia solo una coincidenza non lo sappiamo, ma intanto la squadra è quarta nel Girone A. Anche Riccardo Stivanello e Gennaro Anatriello si stanno ritagliando spazio nel Lumezzane (nono nello stesso girone). Il primo ha giocato titolare anche nell’ultimo incontro, il secondo è subentrato a gara in corso. Penultimo posto in classifica, invece, per la Pro Patria di Mattia Motolese (21 presenze e il 75% di titolarità).

Intanto Manuel Rosetti è a quota 24 presenze, con l’89% di titolarità, e un assist con i colori del Carpi, dodicesimo nel Gruppo B. Due posizioni più su, al decimo posto, troviamo invece il Gubbio del portiere Nicola Bagnolini (13 gol incassati in altrettante partite e 3 clean sheet). Nel Girone C troviamo Lorenzo Menegazzo, che però ha all’attivo solo 4 presenze con il Foggia. L’attaccante Tommaso Ravaglioli, infine, è rientrato dal prestito al Campobasso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook