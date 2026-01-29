Lontano da Casa – Due nuove mete per Posch e Karlsson, Fabbian ko con la Viola

Ecco una nuova puntata di Lontano da Casa, la rubrica che si occupa dei giocatori del Bologna in prestito in altre squadre.

Karlsson e Posch cambiano casa: lo svedese passa all’Utrecht, l’austriaco lascia definitivamente il Bologna e approda al Mainz

Nonostante il buon bilancio collezionato con la maglia dell’Aberdeen, Jesper Karlsson è partito nuovamente. L’attaccante svedese, che lontano dalle Due Torri sembra aver trovato la propria dimensione, ha lasciato il club scozzese (dove ha collezionato 26 presenze e 6 gol) per approdare agli olandesi dell’Utrecht. Già una presenza per il classe 1998, che comunque non è un volto nuovo in Eredivisie: il Bologna, infatti, lo aveva prelevato proprio dall’AZ Alkmaar.

Stefan Posch, invece, ha definitivamente lasciato la società emiliana dopo tre anni e mezzo. Il difensore austriaco era arrivato sotto le Due Torri all’inizio della stagione 22/23, facendosi subito notare e diventando una pedina centrale della squadra. Con il passare del tempo, però, la sua presenza in campo è andata a calare sempre di più, finché la dirigenza non ha deciso di cederlo in prestito. Per metà dell’anno scorso ha indossato la maglia dell’Atalanta, poi è passato in prestito al Como all’inizio di questa stagione. Il club lariano lo ha riscattato pochi giorni fa, pur prendendo la decisione di cederlo a sua volta in prestito. Ed è così che Posch è passato ai tedeschi del Mainz, militanti in Bundesliga.

La situazione dei giocatori rossoblù in prestito in Serie A e B

Non è iniziata al meglio l’avventura di Giovanni Fabbian alla Fiorentina, autrice di una stagione inspiegabilmente negativa e con un bilancio estremamente negativo (tanto che la squadra rischia seriamente la retrocessione). Gli uomini di Paolo Vanoli hanno subito l’ennesimo ko, che stavolta è costato l’eliminazione dalla Coppa Italia: al Franchi, infatti, il Como di Fabregas si è imposto per 3 a 1 ed è approdato così ai Quarti di Finale. Seconda presenza in maglia viola per Fabbian, dopo la sconfitta subita in campionato contro il Cagliari. Insomma, non un esordio particolarmente brillante per il centrocampista classe 2003, che tra l’altro aveva segnato contro i gigliati nell’ultimo derby dell’Appennino.

Anche la situazione del Pisa di Michel Aebischer è molto difficile: i toscani, infatti, sono ultimi in Serie A a quota 14 punti. Ciononostante, il centrocampista svizzero può vantare un ottimo bilancio ed è uno dei giocatori più utilizzati da mister Alberto Gilardino: per lui 21 presenze in campionato, un assist e il 91% di titolarità.

Per quanto riguarda il campionato cadetto, il Frosinone di Antonio Raimondo è ancora in vetta alla classifica. I ciociari sono primi con 45 punti (a +1 dal Venezia secondo e +4 dal Monza terzo). Il centravanti nato a Ravenna e formatosi della Primavera rossoblù ha all’attivo 5 reti in 20 presenze. Sesto posto, invece, per il Modena di Niklas Pyyhtiä: il finlandese, anche lui ex Bologna Primavera, è a quota 19 presenze. Il Pescara di Orji Okwonkwo e Tommaso Corazza, invece, naviga in cattive acque: il Delfino è ultimo in classifica, anche se di recente ha annunciato l’acquisto del fuoriclasse Lorenzo Insigne.

Serie C

Anche la Serie C è ricca di giocatori in prestito dal Bologna. Il Trento dell’attaccante Tommaso Ebone (7 presenze) è ottavo nel Gruppo A. Decimo posto per il Lumezzane di Riccardo Stivanello: l’ex capitano del Bologna Primavera è l’ultimo acquisto del club lombardo. In penultima posizione il Pro Patria di Mattia Motolese, a quota 16 presenze.

Nel Gruppo B troviamo invece Wisdom Amey (10 presenze con la Pianese), Manuel Rosetti (19 presenze e un assist con il Carpi) e Nicola Bagnolini (Gubbio). Nel Gruppo C milita infine il Potenza dell’attaccante Gennaro Anatriello, a quota un assist e due reti in 20 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook