Lontano da Casa – Il Sassuolo di Dominguez batte il Frosinone di Amey e Raimondo in Coppa Italia

Diamo il via a una nuova stagione di Lontano da Casa, la rubrica che si occupa dei giocatori del Bologna in prestito in altre squadre.

Serie A – Raimondo eroe con il Frosinone in campionato, Amey sbaglia un rigore decisivo in Coppa Italia. In gol anche Benja Dominguez

Il debutto di Antonio Raimondo in Serie A con la maglia del Frosinone non poteva andare meglio, con due presenze e due reti raccolte nelle prime due giornate di campionato. Il centravanti ravennate si è fatto notare particolarmente nel 3-0 rifilato alla Fiorentina, segnando una splendida doppietta con gol al 26′ e al 68′ e contribuendo ai primi tre punti in classifica dei ciociari.

Dopo la grandissima prestazione di Firenze, però, il Frosinone si è arreso contro il Sassuolo nei Sedicesimi di Coppa Italia. I neroverdi sono passati in vantaggio con Benjamin Dominguez, alla sua prima rete da quando ha lasciato Bologna in prestito. I ciociari sono riusciti a pareggiare rimandando l’epilogo del match ai rigori, ma alla fine sono stati gli emiliani a trionfare per 4 a 3, passando il turno ed eliminando così il Frosinone dal torneo. Tra le file giallazzurre c’è da segnalare l’assenza di Raimondo (rimasto in panchina) e la titolarità del difensore di proprietà del Bologna Wisdom Amey (che ha commesso un errore decisivo ai rigori). Presente dal primo minuto anche Anouar El Azzouzi, fratello gemello del rossoblù Oussama.

Il punto sui giocatori del Bologna in prestito in Serie B: Corazza a quota due presenze e un assist, 100% di titolarità per Ilic e Stivanello

Prime due giornate anche nel campionato di Serie B, nel quale militano moltissimi rossoblù in prestito. Al debutto stagionale il Vicenza di Tommaso Corazza è uscito vittorioso sul Catanzaro per 3 a 2: il difensore bolognese formatosi nella Primavera rossoblù è subentrato al 76′ e all’80’ ha servito l’assist del pareggio per la squadra biancorossa. Tommaso è entrato a gara in corso anche la partita seguente (persa 3-0 contro l’Avellino). Il Mantova di Bodin Tomasevic ha invece vinto 1-2 contro la Carrarese: il talento della Primavera rossoblù, ammonito dopo 10′, è sceso all’inizio del secondo tempo. Domani alle 18:00, poi, i lombardi sfideranno il Palermo nei Sedicesimi di Coppa Italia: la vincente affronterà proprio il Bologna agli Ottavi.

Ottimo inizio stagionale per Mihajlo Ilic con la maglia del Cesena: in due partite il difensore serbo ha già all’attivo due presenze con il 100% di titolarità e il 100% di minuti giocati. Situazione opposta per Luigi Caccavo, che conta ancora zero presenze con la Juve Stabia. Per il match in casa della Sampdoria (1-2) non era nemmeno tra i convocati. Niklas Pyyhtiä, invece, è rimasto fermo per un problema fisico: il Sudtirol ha comunicato che il centrocampista finlandese «è affetto da una tendinopatia achillea destra» e che «sta osservando un protocollo personalizzato volto al recupero della piena efficienza fisica». Per il momento in campo stiamo vedendo Riccardo Stivanello, suo compagno anche ai tempi del Bologna Primavera: per lui due partite da titolare.

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