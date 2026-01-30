Maccabi-Bologna (0-3): le parole dei protagonisti Rowe e Pobega

Si è conclusa con un 0-3 contro il Maccabi Tel Avivi la prima parte del cammino europeo del Bologna: in gol insieme a Orsolini, Jonathan Rowe e Tommaso Pobega. Così il Bologna chiude la fase campionato del torneo europeo al decimo posto qualificandosi ai playoff. Oggi alle 13 i sorteggi: per i Rossoblù ci sarà una tra Brann e Dinamo Zagabria.

Rowe primo marcatore: «Sono contento di aver segnato e di aver vinto»

Già da qualche partita Jonathan Rowe stava dimostrando di meritare la titolarità accordatagli da Italiano. Nella precedente partita di Europa League contro il Celtic era stato uno dei migliori del Bologna, coronando un’ottima prestazione con un sinistro potente e imparabile che aveva regalato il pareggio ai Rossoblù. A pensarci dopo ieri sera, due punti in più avrebbero fatto comodo, Rowe lo sa bene: «Non aver fatto tre punti con il Celtic, con il senno di poi, mi pesa. Ci penso, anche perché vincendo una settimana fa oggi staremmo parlando di ottavi diretti».

E Rowe ce la mette tutta anche nella partita contro il Maccabi: fa tutto quello che poteva per portare il Bologna tra le prime otto in classifica, ma purtroppo non dipende tutto solo dai Rossoblù. Schierato di nuovo titolare, questa volta a sinistra con Orsolini sulla fascia destra, Rowe è autore di un’altra prestazione degna di nota e di un altro gol. Si trova nel posto giusto al momento giusto per spingere in rete la palla respinta dal portiere avversario sul tiro di Moro. 0-1 Bologna, partita sbloccata. E poi Rowe commenta: «Sono contento di aver segnato ancora, di aver vinto, dei segnali positivi della squadra: ho la sensazione che questa vittoria sia stata importante per entusiasmo e certezze, anche in ottica campionato».

Maccabi-Bologna: Pobega entra e segna

E se a sbloccare Maccabi-Bologna è Rowe, a chiuderla è Tommaso Pobega. Entra all’85’ quando la partita sembra aver perso ritmo con la vittoria del Bologna ormai sicura. Ma i Rossoblù spingono ancora e in pochi minuti creano una serie di occasioni allo scadere del recupero. L’unico a trasformare l’occasione in gol è Pobega. A dieci minuti dal suo ingresso in campo, a pochissimo dal triplice fischio piazza il sinistro su cross di Cambiaghi. 0-3 Bologna, partita chiusa.

Quello di ieri sera è il terzo gol della stagione di Tommaso Pobega, che nella scorsa ne aveva segnati complessivamente quattro. Il centrocampista rossoblù non pensa alla sua prestazione, ma a quella di tutta la squadra: «Abbiamo attraversato un periodo non facile, ma stasera siamo entrati in campo con le idee chiare e abbiamo fatto la nostra partita con precisione sia a livello tecnico che di idee». Il pensiero di Pobega si rivolge al futuro: i playoff conquistati e il campionato che vedrà impegnato il Bologna in casa con il Milan martedì 3 febbraio. «Avanti così -conclude Pobega- a partire da martedì con il Milan. E così supereremo pure i playoff di Europa League».

