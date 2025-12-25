Fai il meglio che puoi, con ciò che hai, nel posto in cui sei

Diciotto, all’incirca, i mesi passati dall’arrivo a Casteldebole di Vincenzo Italiano. Un anno e mezzo di Bologna costellato da successi, un trofeo e, soprattutto, tanti infortuni. Già, perché uno dei tanti meriti del mister è stato proprio quello di riuscire a macinare vittorie nonostante i tanti stop, e farlo coinvolgendo tutto il gruppo.

Un coinvolgimento che, alla lunga, si è dimostrato fondamentale sia in termini di gruppo che in termini di necessità. Da una parte, perché il mister, così facendo, ha trasmesso fiducia a tutti, senza scandire mai un “undici tipo”; dall’altra perché proprio questa fiducia ha permesso ai giocatori stessi di performare sempre meglio, creando affiatamento con i compagni dentro e fuori dal campo.

La maledizione infortuni che ha colpito il Bologna

Gli infortuni, dicevamo. Costanti, puntuali, e sempre quando sembrava non esserci fine al peggio. Sotto questo punto di vista, insomma, l’avventura bolognese di Vincenzo Italiano non è mai stata fortunata, tanto che in questi diciotto mesi sembra essersi abbattuta su Casteldebole una vera e propria maledizione. Una maledizione che non ha lasciato scampo a nessuno, neanche a chi sembrava immune a qualsiasi stop. In tutti i sensi.

Da quando Italiano siede sulla panchina felsinea, infatti, sono solo quattro i Rossoblù ad essere sempre stati a disposizione. Beukema, Moro, Fabbian e Dominguez gli highlander immuni agli infortuni, e per di più il primo in questa stagione non fa parte della rosa del Bologna. Per tutti gli altri, infatti, nel corso di questa stagione e mezzo uno stop, lieve o pesante che fosse, è sempre arrivato.

Normale, specie se si pensa che il Bologna è comunque una squadra che gioca le competizioni europee, e quindi è inevitabilmente “costretta” a giocare ogni tre giorni. Periodi intensi, che non garantiscono né il riposo, né gli allenamenti necessari a recuperare al meglio, e alla lunga gli infortuni sono il prezzo da pagare.

La bravura sta nel saper andare oltre

Alla base di tutto, ovviamente, c’è una statistica sconfortante nei confronti del Bologna. Da quando è in panchina, infatti, Italiano, in Serie A, ha avuto la rosa a completa disposizione solamente in due partite. Alla ventottesima ed alla ventinovesima giornata dello scorso campionato, nella vittoria contro il Verona (anche se Freuler era squalificato) e nel 5-0 con la Lazio. Una ricorrenza che quest’anno, complici i pesanti stop di Immobile, Freuler, Skorupski e Bernardeschi, non si ripeterà prima di febbraio almeno.

Una sfortuna quasi da “nuvola fantozziana”, insomma, per il tecnico, che a differenza di tanti colleghi è però sempre andato oltre l’ostacolo. Infortuni, più competizioni e partite ogni tre giorni gli ingredienti per l’alibi perfetto. Una strada spianta, ma che Vincenzo non ha mai voluto seguire, affidandosi alla sua grinta e preparazione. Due ingredienti fondamentali per dare vitalità ed entusiasmo alla squadra che, nonostante gli infortuni, ha sempre dato il massimo. Una fatica che poi, come nelle migliori storie, è stata ripagata lo scorso 14 maggio.

