Mancini ha fatto conoscere Nicolò Cambiaghi all’Italia del calcio

Nelle scorse ore Nicolò Cambiaghi ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana per fare ritorno a Bologna a causa di una distorsione a una caviglia. Una brutta notizia per il club rossoblù che deve capire quali siano le condizioni del giocatore che veste il numero 28 della formazione di Raffaele Palladino.

Non dovrebbe essere nulla di grave, ma per la sfida degli azzurri contro il Belgio non sarà a disposizione. La brutta notizia, quindi, è forse più per la squadra del CT Roberto Mancini piuttosto che per Raffaele Palladino che, con un po’ di fortuna, lo avrà comunque a disposizione al rientro dalla sosta.

Mancini ha fatto scoprire Cambiaghi all’Italia

Dopo le partite della sosta di settembre-ottobre e soprattutto quella contro la Francia giovedì sera, improvvisamente l’Italia del calcio ha acceso la luce su Nicolò Cambiaghi. L’esterno rossoblù, voluto fortemente sotto le Due Torri da Giovanni Sartori, per chi guarda la Serie A, prima a Empoli e poi a Bologna, non è un sorpresa.

Il giocatore monzese è uno dei migliori rossoblù da due stagioni e poco più a questa parte. Nelle ultime tre annate, Nicolò ha segnato molto poco rispetto alla miglior stagione della sua vita, fatta ad Empoli. Tuttavia, a livello di assist, ha servito 14 assist vincenti, oltre comunque a qualche gol (anche pesante come quello del 3-4 all’Olimpico negli ottavi di finale di Europa League contro la Roma).

Numeri che, sommati a quelli di Empoli, mostrano un giocatore che era già in grado di fare la differenza nel nostro torneo grazie alle sue armi: dribbling, velocità e capacità di servire passaggi vincenti ai compagni. Caratteristiche e qualità che, generalmente in Italia, si diceva ci fosse un’importante mancanza.

Che nessuno tocchi Nicolò

Dopo Italia-Francia, Cambiaghi è finito immediatamente in mezzo alle cronache di calciomercato, ma in casa Bologna non c’è alcuna voglia di privarsi di lui. I rossoblù puntano fortemente sul giocatore cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e già in passato avevano comunque detto di no al Napoli dopo una richiesta di informazioni.

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