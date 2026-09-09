Marco Libra, protagonista de un sueño con el Bologna y su Venezuela

Un momento esperado desde que era un niño y un sueño que se hace realidad en la cúspide de una época dorada: Marco Libra Alvarado, venezolano categoría 2008, ha cruzado la puerta hacia el fútbol grande. En el derbi de la tercera jornada del campeonato disputado en el estadio Dall’Ara frente al Sassuolo, el estratega Domenico Tedesco decidió apostar por él en el arranque del complemento. «El mejor en la cancha durante el segundo tiempo» fue el comentario del técnico al finalizar el encuentro.

Detrás de esos 45 minutos más el tiempo de descuento, hay un largo recorrido, forjado a base de partidos en las categorías inferiores y de muchos pequeños pasos hacia adelante día tras día, hasta que llegó el ansiado llamado de la selección nacional de Venezuela. El Bologna lo ha acompañado en su crecimiento. Es la ciudad en la que ha vivido la transición de chamaco a joven promesa y donde ahora se asoma a la vitrina más importante. La Serie A.

Marco Libra Alvarado, de la cantera del Bologna a la Serie A

La historia de Libra es la de muchos chicos que sueñan con el fútbol de Primera División sin saber realmente si ese momento llegará alguna vez. Para él, el camino comenzó en 2021. Precisamente a la sombra de las Dos Torres, donde vistió la camiseta rossoblù desde las categorías menores hasta el equipo Primavera. Un crecimiento gradual y constante, coronado por aquel gol que la temporada pasada le permitió al Bologna Sub-18 clasificarse para las semifinales del Scudetto. Libra ha demostrado tener calidad, la misma que no pasó desapercibida para la selección venezolana. Apenas había cumplido dieciocho años cuando vistió por primera vez la camiseta de la Vinotinto absoluta junto a los grandes.

El elogio de Domenico Tedesco

El pasado domingo hizo su debut oficial con el Bologna, ganándose los mejores elogios de su técnico, Domenico Tedesco. «Marco tuvo un debut muy positivo. Es un jugador fresco, valiente, que genera mucho peligro. Estamos muy contentos de haberle dado minutos, por fin. Se lo merece». Ahora, el objetivo del Bologna es blindarlo: si hay un talento sobre el cual el club puede construir su futuro, ese es Marco Libra.

En Venezuela, el juvenil ya es toda una sensación. De él hablan los medios de comunicación, las redes sociales y la afición en las calles. Gracias a “Peseteiro” por compartir la historia de Marco Libra.

(L’articolo in lingua italiana)

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