Marco Negri:«L’Europa passa dai gol delle punte»

Alzi la mano chi non conosce Marco Negri? Attaccante di molte squadre di Serie A e B, ma anche del nostro Bologna e dei Rangers. A Bologna Marco giocò due stagioni (non consecutive), disputando 27 partite e realizzando 8 reti. Mentre a Glasgow giocò 41 partite in tre stagioni, mettendo a referto 37 reti, diventando uno dei beniamini dell’Ibrox Stadium, uno degli stadi più capienti del Regno Unito. A lui, Massimo Vitali, nel suo articolo odierno sul QN, ha rivolto alcune domande proprio sull’efficacia dell’attacco rossoblù, che fino ad adesso, nel suo complesso, ha segnato solo 3 reti. Le reti sono state realizzate una da Piccoli, una da Dovbyk e una da Enem. Se si pensa che il solo Mbangula, in una partita sola, quella contro il Milan, ha segnato, da solo 3 reti…

Marco Negri, non trova la cosa curiosa?

«Palladino è stato bravo ad inventarsi per necessità Odgaard falso nueve e a costruire un attacco agile che non da punti di riferimento puntando sulla qualità degli esterni. E un assetto che ti da grandi vantaggi in trasferta, quando la partita la fanno gli altri: non a caso lontano dal Dall’Ara sono arrivate quattro vittorie».

In casa invece?

«Al Dall’Ara gli avversari si chiudono e ti lasciano l’iniziativa. E l’assenza di un centravanti di peso, che occupa l’area e fa gol, può diventare un limite».

Piccoli e Dovbyk fin qui hanno un fatturato irrisorio.

«Piccoli per le tante energie che spende nel suo modo di interpretare il ruolo, non sarà mai un attaccante lucido e spietato davanti:edere il super bomber del Girona. Ma la staffetta con Piccoli non è il suo pane, anche perchè giocando spezzoni non si acquisisce il ritmo partita».

Marco Negri come se ne esce?

«Siamo a Novembre e la condizione di Piccoli e Dovbyk, può solo crescere. Anche perchè giocano in un Bologna che adesso è leggero di testa».

E’ grave invece la situazione dell’Udinese?

« L’Udinese non è in fondo alla classifica per caso: segna poco e subisce tanto».

Marco Negri questo Bologna può tornare a sognare l’Europa?

«Se questo Gruppo sia da Europa, lo si capirà a Marzo. Ma eccezion fatta per le quattro-cinque squadre che lassù hanno un’altra cilindrata, il Bologna può giocarsela con tutti».

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