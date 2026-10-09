Ecco Darmian: cosa dicono i numeri delle ultime due stagioni

Il Bologna riparte dall’esperienza di Matteo Darmian. Il difensore classe 1989, arrivato da svincolato, mette a disposizione di Raffaele Palladino una lunga carriera ad alti livelli e una duttilità tattica che gli consente di agire sia sulla fascia sia in una posizione più arretrata. Ma cosa raccontano le statistiche delle sue ultime due stagioni? Il confronto tra l’annata 2024/25 e quella 2025/26 suggerisce spunti interessanti, tra il contributo offerto con continuità e il minutaggio ridotto dell’ultima annata.

Bologna, il confronto tra le ultime due stagioni di Darmian

Il primo dato da considerare è quello relativo all’impiego. Nel 2024/25, con la maglia dell’Inter, Darmian aveva collezionato 29 presenze, di cui 20 da titolare, per un totale di 1.793 minuti. Nel 2025/26, invece, le apparizioni sono scese a sei, con appena 246 minuti complessivi. Una differenza significativa, che invita a contestualizzare i numeri più recenti prima di trarre conclusioni sul suo rendimento.

Il contributo offensivo

La stagione 2024/25 aveva evidenziato anche una discreta partecipazione alla manovra offensiva. Matteo Darmian aveva realizzato tre gol e fornito due assist, prendendo parte direttamente a cinque reti. Le marcature erano arrivate tutte dall’interno dell’area, con una rete di testa, una di destro e una di sinistro. Gli expected goals, pari a 1,95, confermano una produzione offensiva interessante per un giocatore con caratteristiche prevalentemente difensive.

Nell’ultima annata, invece, l’ex Inter non ha trovato né il gol né l’assist. Un dato da leggere alla luce delle poche opportunità avute a disposizione.

Solidità e duttilità: cosa può dare Darmian al Bologna

Anche i numeri sui passaggi sono quelli di un giocatore abituato a garantire ordine: nell’annata 2024/25 Darmian ha completato l’85% dei passaggi tentati, con una precisione dell’87% nella propria metà campo. Sul piano difensivo ha registrato una media di un contrasto e 1,1 chiusure a partita.

Per Palladino, quindi, Darmian può essere, oggi, soprattutto un’alternativa esperta e flessibile, utile per ampliare le soluzioni nella linea difensiva rossoblù. Le statistiche mostrano il contributo offerto quando ha trovato continuità, ma il minutaggio dell’ultima stagione lascia aperta la questione della sua condizione e del ruolo che potrà ritagliarsi a Bologna.

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