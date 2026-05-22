Primavera, il fattore Lo Monaco: nove gol e tutti nei minuti finali

C’è un dato che racconta perfettamente l’impatto avuto da Luca Lo Monaco nella stagione della Primavera rossoblù. L’attaccante del Bologna ha infatti segnato nove gol in campionato, ma la particolarità è che tutte le sue reti sono arrivate nei minuti finali delle partite.

Un dettaglio che descrive bene la capacità del numero rossoblù di incidere nei momenti più delicati delle gare.

Lo Monaco decisivo nei minuti finali

I numeri offensivi dell’attaccante rossoblù sono tra i più interessanti della stagione del Bologna Primavera. Lo Monaco ha infatti chiuso il campionato con 9 gol e 7 assist in 22 presenze, pur giocando soltanto il 55% dei minuti disponibili.

Ma il dato più impressionante riguarda proprio il momento in cui sono arrivate le reti. Tutti i suoi gol sono infatti stati segnati nel rush finale delle parite: 89′, 91′, 94′, 82′, 80′, 78′, 82′, 92′ e 90′.

Quando il cronometro entra nei minuti finali, Lo Monaco riesce quasi sempre a lasciare il segno, dimostrando grande lucidità proprio nel momento in cui le partite diventano più pesanti.

Lo Monaco e il peso delle sue giocate

L’ultimo esempio è arrivato ieri contro la Roma. Al 90′ il numero 43 ha trovato il gol del definitivo 2-1 che ha regalato al Bologna la semifinale contro la Fiorentina, facendo esplodere la festa rossoblù nel finale di gara.

Nel corso della stagione Lo Monaco non si è limitato ai gol, ma ha contribuito anche con sette assist, confermando di essere una delle principali soluzioni offensive della squadra di Morrone. Con il passare delle settimane il suo peso all’interno del gruppo è cresciuto sempre di più, sia nelle giocate decisive sia nella continuità delle prestazioni.

Numeri importanti tra Under 18 e Primavera

La crescita offensiva dell’attaccante rossoblù era già emersa anche prima del definitivo inserimento in Primavera. Con l’Under 18 Lo Monaco aveva infatti collezionato 6 gol e 1 assist in 11 partite, mostrando numeri importanti già nelle categorie inferiori.

Statistiche che, unite a quanto fatto vedere in Primavera, confermano il percorso di crescita del giovane più incisivo della stagione rossoblù.

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