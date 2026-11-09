Bologna, Miranda si ferma: lesione al bicipite femorale e stop di circa tre settimane

Il Bologna dovrà fare a meno di Juan Miranda per le prossime settimane. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto il terzino spagnolo hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Una tegola per Raffaele Palladino, che perde una pedina importante proprio in una fase positiva per la squadra rossoblù. I tempi di recupero stimati sono di circa tre settimane.

Miranda, gli esami confermano la lesione

Dopo il problema accusato durante la sfida contro il Parma, sono arrivati gli aggiornamenti sulle condizioni del difensore. Il comunicato del Bologna ha confermato la presenza di una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, individuata attraverso gli esami strumentali.

Miranda era stato costretto a lasciare il campo poco prima della mezz’ora a causa del risentimento muscolare. Gli accertamenti hanno dunque chiarito la natura del problema, mettendo fine all’attesa per conoscere l’entità dell’infortunio.

I tempi di recupero: tre settimane di stop

Per quanto riguarda il rientro, la prognosi indicata dal club parla di circa tre settimane. Un’assenza che costringerà Palladino a rinunciare allo spagnolo per diversi impegni, con la sosta per le nazionali che arriva in un momento utile per favorire il suo recupero.

Il Bologna dovrà quindi fare a meno del proprio terzino nella partita contro l’Udinese, in programma il 22 novembre al Dall’Ara. Resta da valutare la sua disponibilità per la trasferta di Venezia del 27 novembre, considerando i tempi di recupero comunicati.

Palladino attende anche il rientro dei nazionali

L’infortunio di Miranda si aggiunge ai problemi muscolari che nel corso della stagione hanno già coinvolto El Azzouzi, Holm, Odgaard, Orsolini e Piccoli.

Nel frattempo, a Casteldebole il lavoro prosegue senza i dieci giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Si tratta di Pessina, Happonen, Heggem, Helland, Theate, Alhassane, Ferguson, Libra, Mbangula e Cambiaghi. Palladino dovrà quindi gestire queste assenze durante la pausa, in attesa di ritrovare progressivamente il gruppo al completo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook