Miranda da Parma a Parma: un anno fa l’unico gol in Serie A

Sei assist in nove presenze, il tutto nonostante la staffetta con Alhassane. Juan Miranda è tornato a prendersi in mano (o meglio sul piede sinistro) il destino offensivo dei rossoblu proprio come alla prima stagione, monopolizzando anche la classifica degli assist del nostro campionato. La Serie A in questo caso è stata addirittura ingenerosa, perché se esistessero le assistenze anche per gli autogol siamo sicuri che a San Siro lo spagnolo si sarebbe meritato un altro +1, per dirla in termini fantacalcistici.

Eppure il gol non è ancora arrivato: in tre stagioni Juan ha segnato soltanto una volta in A, proprio a Parma 365 giorni fa. Una conclusione dal lato corto dell’area, ovviamente quello sinistro, che ha permesso ai rossoblu di rilassarsi con qualche minuto di anticipo al termine di una battaglia lottatissima.

365 giorni, un gol

Chi l’ha vista in tv può anche averla dimenticata, ma la trasferta di Parma della passata stagione ha regalato emozioni e acquazzoni. A partire dal primo pallone dell’incontro, che ha portato Bernabè al gol dopo pochi secondi dal fischio d’inizio. Il Bologna poi chiuse il primo tempo in parità grazie al Toto Castro, che raddoppiò nel secondo tempo con un’altra gioia sporca in area di rigore.

Nonostante la superiorità numerica guadagnata, però, i felsinei non riuscirono a chiudere la pratica fino a recupero inoltrato, quando fu proprio Miranda a scagliare un missile balistico sotto il sette battendo anche l’ultima resistenza avversaria.

Da quel match è cambiato tanto, tra cui entrambe le panchine, i due attaccanti argentini delle due squadre e alcuni prezzi pregiati. Rowe da una parte, Suzuki dall’altra. Una sola cosa, però, è rimasta invariata: lo score in campionato del terzino di Olivares, che sabato cercherà di festeggiare questo anniversario nel migliore dei modi.

Un Miranda al centro, con o senza gol

Al netto della concorrenza di Alhassane, più indicato tatticamente per le gare di corsa e sofferenza, Juan si è guadagnato uno dei ruoli più importanti nelle gerarchie del nuovo tecnico. Palladino non può più fare a meno di lui e, gol o non gol, i suoi dati offensivi sono stati vitali per la rinascita di questo Bologna. Basti dire che dei 14 gol segnati dai rossoblu, il 43% è partito proprio dal suo piede:insomma, è proprio a questo Miranda che i rossoblu devono le loro ambizioni rinnovate.

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