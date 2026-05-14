Miranda: statistiche da veterano

Nel posticipo di lunedì sera contro il Napoli Juan Miranda è stato autore di una partita da primo della classe. Difatti, nel giorno seguente, è stato scelto da voi come man of the match dell’incontro dello stadio ‘Diego Armando Maradona’. Il terzino sinistro spagnolo ha dato costantemente ritmo e vigore alla manovra offensiva rossoblù; protagonista nelle tre reti che hanno portato il successo a Bologna. L’assist sulla prima conclusione di Bernardeschi; il rigore conquistato ed il tiro finale, dalla cui respinta di Milinkovic-Savic è nato il favoloso goal di Rowe.

Il secondo anno di Miranda

Arrivato due stagioni fa a parametro zero dal Betis Siviglia, il classe 2000 ha alzato il livello sulla fascia sinistra del Bologna. È cresciuto difensivamente dopo i trascorsi ne LaLiga, sia nel club biancoverde che nella cantera del Barcelona, ma è offensivamente che Miranda ha cambiato il volto del Bologna. Quest’anno a dire la verità c’è stato qualche passaggio a vuoto, sintomatico però di una stagione che, nel punto di mezzo, ha rischiato di sprofondare.

La fiducia di mister Italiano non è mai mancata: come riportato da Dario Cervellati su Stadio, Miranda è il calciatore rossoblù impiegato maggiormente in Serie A. Lo spagnolo ha superato quota 2.600 minuti, contribuendo con 1 gol e 3 assist alla stagione del Bologna. 32 contrasti vinti e 64 palloni recuperati restituiscono un’immagine parziale, rispetto alle discese, ai cross tagliati e precisi, ai palloni verticali che alimentano la manovra rossoblù. Miranda è un giocatore importante: sbarcò a Bologna da fresco vincitore delle Olimpiadi di Tokyo con la Spagna nel 2024.

Il contratto del terzino scade nella prossima estate, ma c’è un’opzione di estensione per un ulteriore anno. Nelle ultime due partite, il ritrovato ritmo della formazione rossoblù, potrebbe beneficiare delle sortite offensive di Miranda, terzino spagnolo con le statistiche da veterano.

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