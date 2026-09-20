Bologna-Torino: Guida promosso: la moviola assolve l’arbitro

La direzione di gara di Bologna-Torino, terminata 1-1, non è stata certamente delle più semplici, mettendo a dura prova la lucidità della squadra arbitrale in campo. Il Torino ha infatti avanzato pesanti proteste nel corso del match, lamentando in particolare un episodio dubbio avvenuto all’interno dell’area di rigore rossoblù.

L’intervento che ha coinvolto il giocatore granata Oristanio e la retroguardia avversaria ha immediatamente scatenato le tensioni sugli spalti e in panchina, ma la decisione presa sul rettangolo verde si è rivelata corretta ed equilibrata. Complessivamente, la partita è stata caratterizzata da ben trenta falli fischiati, un numero sensibilmente più alto rispetto ai quindici registrati nella precedente uscita stagionale dello stesso arbitro, e superiore persino alla media di 24,31 falli registrata nel corso dello scorso anno.

Nonostante questo clima acceso e spezzettato, la gestione disciplinare è rimasta coerente, culminata con l’estrazione di tre cartellini gialli, tutti ritenuti assolutamente corretti e puntuali.

La dinamica dell’episodio chiave contro il Bologna e il contatto minimo

Analizzando nei dettagli l’azione più contestata della partita, si nota come Oristanio e Heggem si incrocino con i piedi destri all’altezza dell’area del Bologna. Tuttavia, il giocatore granata resta inizialmente ben saldo in piedi prima di lasciarsi andare a una caduta evitabile. Si tratta di una chiara esitazione fatale, un segnale inequivocabile che dimostra come il contatto fisico sia stato davvero minimo, ben al di sotto della soglia minima di tolleranza richiesta per decretare la massima punizione dal dischetto.

A certificare la correttezza di questa valutazione e di tutta l’analisi tecnica contribuisce il lavoro documentato, come fotografato oggi dal giornalista Edmondo Pinna su Stadio, che offre uno spaccato puntuale delle valutazioni arbitrali del turno di campionato.

Il silent check nel finale e i recuperi regolari

Nelle battute finali dell’incontro non sono mancate ulteriori emozioni e potenziali grattacapi per la squadra arbitrale, risolti brillantemente anche grazie alla collaborazione tecnologica. Durante un silent check effettuato nei minuti di recupero, il VAR ha attentamente valutato un presunto tocco di mano di Theate sugli sviluppi di un tiro ravvicinato di Oristanio, impreziosito anche da un rimpasto fortuito.

La sfera ha impattato direttamente contro il ginocchio sinistro del difensore: qualora il pallone fosse terminato sul braccio, l’episodio sarebbe stato da considerare non punibile a causa della posizione congua del corpo. Infine, anche l’analisi dei gol ha confermato la correttezza della direzione: entrambe le reti sono nate da recuperi del pallone giudicati in modo perfettamente identico dal direttore di gara.

Sull’uno a zero, l’intervento deciso ma non falloso ha permesso di ripartire, mentre sull’uno a uno il duello spigoloso si è risolto senza irregolarità, confermando la bontà di una direzione di gara solida e autoritaria.

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